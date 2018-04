La disyuntiva que nos arrebataron

Lo sabíamos: la Federación Mexicana de Futbol decidió que adelantará una hora la final de la Liga Mx. La razón: ese mismo domingo 20 de mayo se llevará el segundo debate oficial de los cinco candidatos a la presidencia de la República. En lugar de que la final se juegue a las 20 horas, conforme a la tradición de los últimos años, se llevará a cabo a las 19:00.

De tal suerte, si todo sale bien, el futbol terminará a la hora que está contemplado que empiece el debate.

Vamos a ver si no se decreta que deje de transmitirse en vivo lo que sigue al momento en el que el árbitro pita el final de una final: la entrega del trofeo y las medallas, el festejo en los vestidores y, dependiendo del equipo que resulte campeón, los festejos callejeros.

Sabía que todo iba a venir por aquí. Pero reitero lo que hace ya varias semanas expuse en este espacio. Me parece que las audiencias no requieren este tipo de orientaciones y limitaciones. Si la gente de verdad se interesa en lo que los candidatos a la presidencia de la República van a decir o van argumentar, no se requiere que se les limpie la pantalla de eventos atractivos.

¿Se va a declarar una ley seca de programas atractivos en campos diversos? ¿Los cines cerrarán o suspenderán sus funciones? ¿Se dejarán de programar películas o programas de concurso en todos los canales?

Me gustaría saber si la Federación Mexicana de Futbol actuó por consciencia o por presión política. ¿Quieren quedar bien con quién? ¿Qué tal y si hubieran mejor ordenado una consulta, así sea por vías como twitter o facebook, entre los aficionados?

Pero bueno, si no lo hicieron ya y se fueron por la decisión ejecutiva o lo que haya sido que los llevara a hacer pública esta toma de posición pues no lo van a hacer ya.

A mí me hubiera encantado enfrentarme a la disyuntiva, como aficionado al futbol e interesado también en la política, de tener que escoger entre una y otra opción televisiva. Aunque por mi trabajo actual tendría que haber visto el debate.

