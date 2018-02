Cruz Azul no necesita un "community manager"

La única manera de que Cruz Azul destruya las burlas que consumen el poco orgullo que aún le queda, es ganando campeonatos.

Algo que, hay que decirlo así de fuerte y claro, está bastante lejano, si uno parte del bajísimo nivel que el equipo ha exhibido en este Torneo Clausura 2018.

Mientras esto ocurre, su directiva puede hacer y puede gastar lo que quiera en publicistas y manejadores de redes sociales, que no van a lograr absolutamente nada.

La falta de noticias jugosas y apetitosas puso ayer durante casi todo el día como nota destacada la respuesta que dio quien maneja la cuenta de Twitter del Cruz Azul a sus similares del Puebla, quienes se habían burlado del empate de última hora el sábado pasado. Usaron, para variar, la palabra “cruzazulear”… Y los de La Máquina se defendieron fijando el “cruzagoleada”, en referencia al 4-0 que su equipo Sub 20 le propinó a su similar de los de La Franja.

Qué cosas pasan en este futbol a veces tan insulso, tan carente de profundidad porque muy pocos se atreven o pueden a hablar de futbol cancha.

Si se pudiera llegar a establecer una verdadera discusión futbolística, se volvería muy transparente la falta de solidez del plantel que dirige Pedro Caixinha.

Un equipo tan mal armado como el que tiene el Cruz Azul es imposible que pueda en el corto plazo erradicar el verbo “cruzazulear”.

Tendrán que acostumbrarse a vivir con esto durante un buen rato más. Y si piensan que con los equipos que tienen en divisiones inferiores van a recuperar el respeto que tuvieron hace ya algunos años están muy equivocados también. Los equipos Sub 20, Sub 17 y Sub 15 del Cruz Azul no son los más fuertes, están muy por debajo de los equipos que sí han trabajado bien en este rubro. La revolución que espera y se merece la gran afición de este equipo no pasa por la creatividad de un manager ocurrente y reactivo de redes sociales. Pasa por muchas, pero muchas otras cosas.

