Qué comunicado más tonto

El comunicado nocturno que difundió la Federación Mexicana de Futbol ilustra a la perfección que el asunto “Rafael Márquez” no está para nada resuelto. En la máxima instancia del futbol nacional siguen tomando con reservas y con mucho cuidado las implicaciones legales que les puede ocasionar, en los Estados Unidos, el llamado de este jugador, acusado o investigado por la justicia de ese país de incurrir en posibles actos ilegales, relacionados con narcotraficantes.

Dice el texto que, al menos a mi correo llegó a las 22:10, lo siguiente:

“Debido a los comentarios y notas periodísticas que refieren que durante el entrenamiento de la Selección Nacional de México, Rafael Márquez entrena con ropa sin marcas de patrocinadores se aclara lo siguiente:

Con el fin de poder tener a Rafa Márquez enfocado 100 en lo deportivo y conociendo el tema personal que atraviesa, (y que como todos ustedes deseamos que sea resuelto a su favor lo antes posible) hemos consultado a diferentes expertos y decidimos tomar acciones que a nuestro entender no perjudicarán ni incurrirán en actos que puedan dañar a Rafael Márquez ni a la Federación Mexicana de Futbol.

Por lo anterior, deseamos que Rafael Márquez se encuentre en la mejor posición deportiva posible y que los temas extra cancha que ha presentado, se arreglen a la brevedad”…

Reproduje de forma textual el comunicado para evidenciar la pésima, la horrenda redacción con la que se atrevieron a difundirlo. Luego, para evidenciar también lo ambiguo y confuso de su contenido.

Qué manera más tonta de abordar un tema que legítimamente generó ayer todos los comentarios publicados en páginas web, medios electrónicos y hoy también en medios impresos.

No se entiende nada. ¿Qué tiene que ver una cosa (los anuncios en una playera), con la otra? No quiero especular, quiero que me lo expliquen. ¿Quiénes son esos expertos consultados? ¿Que no hubieran recomendado mejor no llamarlo?

