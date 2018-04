Las Chivas de Almeyda saben jugar finales

Muchos de los aficionados del Guadalajara no entendieron el que el entrenador del equipo, Matías Almeyda, optara por abandonar la Liga (con muy escasas posibilidades de clasificar a la Liguilla) para concentrarse en la Concachampions, en donde se situaba ya en semifinales.

Después del partido que los rojiblancos dieron la noche de este martes en Toronto, en el primer duelo de esta final contra los canadienses, supongo que todos esos críticos o escépticos le otorgarán pleno reconocimiento a este muy buen entrenador de origen argentino.

Matías Almeyda sabe jugar las finales. No deja detalle al azar. Prepara a la perfección a sus dirigidos. Maneja extraordinariamente el entorno que habitualmente, al estar cargado de presión, consume a planteles integrados por muchos jóvenes.

Almeyda ya llevó a las Chivas a ganar un título de Liga, dos de la Copa Mx, una Supercopa y ahora se perfila para ganar la Concachampions que les daría el pase al Mundial de Clubes. Ha perdido finales también, si no recuerdo mal, dos: una por el Campeón de Campeones y otra de Copa, ante el Querétaro.

La noche de anoche las Chivas le ganaron al Toronto FC porque jugaron para ganar. Fueron valientes y hasta agresivos cuando tuvieron que serlo. Estuvieron concentrados, unidos y mentalmente muy fuertes.

Ninguna circunstancia rara pesó para que anoche Chivas derrotara a un equipo que pasó por encima en esta misma edición de los Tigres y el América.

Me gustó el juego de los rojiblancos, pero me gustó también la actitud con la que inmediatamente después de que el árbitro silbara el final del partido, se lo tomaron. Absolutamente centrados y claros, todos, de que aún no ganan nada.

Hace un buen rato que no sentía orgullo por el desempeño en una final de un equipo mexicano. Todavía por ahí del minuto 90 los rojiblancos seguían mostrándose peligrosos. Nunca fueron un equipo cobarde, que se echara para atrás para defender su ventaja en el marcador.

