Lo que no quiere ver Osorio

Cualquier líder de proyecto, en el campo que usted quiera, debe mantener un perfil público optimista respecto al potencial de sus dirigidos. No me lo imagino de otra manera. Si no lo hiciera simplemente ese personaje no podría estar a la cabeza.

Entiendo pues muy bien las palabras de Juan Carlos Osorio cuando se le pide en cuanta entrevista otorga (que son demasiadas), que hable de las posibilidades de la selección mexicana de futbol en el cada vez más próximo Mundial de Rusia.

¿Pues qué esperan que diga?

También el colombiano se muestra optimista cuando le pide que hable sobre el tema más delicado, la poca actividad, el protagonismo más que discreto que están viviendo la mayoría de los futbolistas que juegan en equipos de ligas europeas.

Aunque este optimismo sea absolutamente rebatible, Osorio deja poco espacio a la repregunta y normalmente consigue pasar rápido en este tema.

Y es que más allá de los minutos que suma cada uno (preocupante lo de Raúl Jiménez), el asunto central es el nivel que vienen exhibiendo… Que Hirving El Chucky Lozano brille en una Liga como la holandesa es de celebrarse, pero finalmente es la Liga holandesa, que no es de las más poderosas del Viejo Continente.

Fuera del ex canterano del Pachuca, con ningún otro se puede fincar una sonrisa permanente: la intermitencia del Chicharito, la fragilidad de Guardado, la perdida de ritmo de Moreno… ¿Y Corona, Reyes y Herrera con el Porto recién apeado de la Champions?

¿Memo Ochoa, indiscutible titular en una Liga, la belga, todavía más débil que la holandesa?

Quizá el que Miguel Layún tenga más minutos en el Sevilla con el Porto sí puede ser algo a resaltar, pero tampoco es un indiscutible titular ni ha registrado un gran aporte. ¿Y Marco Fabián y Carlos Salcedo?

En fin. Ojalá el señor Osorio, fuera de cámaras, sí haga un análisis realista del potencial de su equipo y se ponga a trabajar, en ese pequeño margen que tienen los seleccionadores, para cambiar las cosas.

rafael.ocampo@milenio.com

twitter@rocampo