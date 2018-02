El insostenible modelo del Ascenso Mx

Perdón, antes que nada, por citarme. Pero he escrito en varias ocasiones, durante los últimos años, sobre el enorme absurdo que significa en el futbol mexicano el ascenso y el descenso.

Mi tesis ha sido la defensa de que no puede haber conexión entre dos Ligas diametralmente alejadas, como son ahora mismo la Liga Mx y la llamada Ascenso Mx.

Me entero que directivos y propietarios de equipos reunidos en el llamado Comité de Desarrollo del futbol mexicano, preparan o ultiman una propuesta para eliminar, cuando menos durante cuatro años el descenso. Sería a partir del 2019. Es decir, a este esquema ya muy rebasado (pues hoy ya 10 de los 16 clubes que integran el Ascenso Mx, no tienen la certificación para subir de categoría), le queda un poco más de un año de vida. Lo celebro. Me da un enorme gusto que estén caminando por ahí.

La Liga Mx debe de fortalecer a sus propietarios más solventes y más entusiastas, no tenerlos amenazados o inhibidos con el descenso al infierno de una división inestable, porque han de saber que el descenso en automático representa la devaluación más salvaje de su propiedad.

Luego, quizá en uno o dos o tres años, se debería de poder expandir la Liga, pero a partir de estudios económicos bien sustentados, con empresarios serios que reciban mejores garantías de que su inversión no resultará volátil.

Sin duda que la Liga Mx puede y debe de crecer, pero esto no será posible bajo el esquema actual.

Entiendo que estos directivos que presentarán el informe al que les hago referencia están conscientes de que no todos los pendientes pasan o terminan suspendiendo o eliminando el descenso. Se tiene que trabajar para incrementar el valor de las franquicias. Se tiene que eliminar el apoyo que muchos equipos reciben de distintos niveles de gobierno.

Si por mí fuera nunca regresaría el descenso y ascenso. Pero para quienes están empeñados en que esto debe existir, creo que lo mejor también pasa por esta reorganización.

