Peláez y Caixinha… qué buena mezcla

Se va Antonio Mohamed del Monterrey; Nicolás Castillo avisa que se cumplió su ciclo en los Pumas; se habla de que Rodolfo Pizarro irá de las Chivas a los Rayados… Rafa Puente Jr. sustituirá a Luis Fernando Tena en los Gallos del Querétaro… Pero lo más noticioso, es la llegada de Ricardo Peláez como máximo responsable deportivo en el Cruz Azul.

Lo siguiente será enterarnos de si Peláez, quien hizo un extraordinario papel con el América en esta faceta de pantalón largo, es capaz de negociar las condiciones apropiadas para desarrollar con amplitud su trabajo en un equipo dominado por un estilo demasiado personal.

De entrada, heredará un entrenador, Pedro Caixinha, con contrato vigente, que no sabemos si es el que Peláez quisiera… Luego hay una serie de jugadores, sobre todo extranjeros, con contratos… Y un mercado nacional ya muy activo en el que el Cruz Azul no ha pintado con fuerza en los últimos torneos… Simplemente porque no le alcanza el presupuesto o porque no han estado dispuestos a invertir dinero que les suena desproporcionado por la ficha de los refuerzos que aparecen en el primer lugar de sus listados.

Al concretarse la llegada de Peláez, el tema de su relación y química con el entrenador, será el tema… Ambos son de carácter fuerte, acostumbrados a mandar y a motivar… Algo así como lo que vivió Ricardo en el América con Miguel Herrera… Nunca se airearon ningún tipo de problemas, pero quienes los conocemos sabemos que no fue una relación sencilla de llevar.

En todo caso esto operará en beneficio de lo que el Cruz Azul busca en esta nueva etapa… Lo escribí ya antes en esta misma columna, el oficializarse la llegada de Peláez a La Máquina, como sea, con las atenuantes que usted quiera, es una gran noticia.

Cruz Azul tendrá asegurada una dosis de carácter y espíritu triunfador como para volver a pensar en ser campeón.

rafael.ocampo@milenio.com

twitter@rocampo