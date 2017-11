Un América más mal de lo que se pensaba

Definitivamente juega mal el América. Ni se defiende, ni ataca bien. Anoche en el Estadio Azteca, los Tigres literalmente le pasaron por encima. En el primer tiempo, los dirigidos por Ricardo Ferretti debieron haber metido cuando menos tres goles. Y si esto no sucedió es por la falta de puntería que vienen padeciendo los atacantes universitarios.

Siendo un equipo competitivo, sorprende la forma en la que el América se vino abajo, o se estancó limitando su crecimiento y posibilidades de ser campeón.

El América carece de varias cosas que resultan fundamentales en los equipos triunfadores. Pero lo más grave es el que no se le ve un estilo firme. No es un equipo que tenga la posesión de la pelota y avance con ella al terreno del adversario. No es un equipo que domine... Pero tampoco es una escuadra que se tenga como arma el contragolpe. Sabía ser contundente en ciertos momentos decisivos, pero ha perdido el gol de forma escandalosa.

SI es algo sobre lo que Miguel Herrera tendría que dar puntuales explicaciones. Le trajeron un gran refuerzo en la contención: el argentino Guido Rodríguez. ¿Qué pasó? Llegó también en este sector, de última hora, el colombiano Mateus Uribe, que mostró gran calidad en cuanto empezó a adaptarse. Y estos se unieron a los buenos elementos que se quedaron de la temporada pasada.

Las Águilas tienen dos centros delanteros con experiencia y gran capacidad: Oribe Peralta y Silvio Romero. De los dos no se hizo uno. Por lo que usted quiera: por asuntos de cupo máximo de extranjeros o porque Darwin Quintero sólo sirvió para meter ruido al esquema titular.

El América se quedó sin respuestas, sin evolución en la etapa más crítica del torneo. Su partido anoche fue francamente decepcionante. Lo único bueno que pueden contar es que el marcador en contra les salió mucho más barato de lo que les debió haber salido.

Ojalá venga una autocrítica detallada y honesta.

