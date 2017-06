Líberos y billetes de Monopoly

Este fin de semana se realizará en León el Final Four del Grupo 3 de la Liga Mundial de Voleibol... aunque aún no se sabe cómo se terminará por pagar el evento.

La situación en nada ha cambiado desde el pasado fin del mes de abril, cuando en las instalaciones de la Casa del Turismo en León, Guanajuato, fue presentado con bombo y platillo la serie que en aquel entonces desconocía a los equipos participantes... excepto la siempre costeable Selección Mexicana de Voleibol. Aquel 27 de abril, Jesús Perales Navarro, presidente de la Federación Mexicana de Voleibol, tomó asiento junto a Gloria Magaly Cano de la Fuente, y otras autoridades más del corte estatal y municipal, para de inmediato ser tajante: el evento sería en junio... y aún no había dinero para su organización. Venía para dar un 'dedazo'.

Señaló una inversión de 3 millones de pesos para el Final Four en el que ahora se sabe, participarán México, Alemania, España y Estonia. En la división, la FMVB no podría aportar más que 1.5 millones de pesos, faltando otra jugosa cantidad. ¿Quién firmaría ese 'voucher'?; el ideal del federativo y su séquito era la división de 1.2 millones de pesos en manos del Municipio de León y 1.2 millones de pesos desde la Comisión Estatal del Deporte. A nadie le pareció el 'pliego petitorio'.

Municipio no se pronunció, pero la Code, aquel día provocó la reacción inmediata de su titular, Isaac Piña Valdivia, quien acudió de manera improvisada a la Casa del Turismo –aún cuando el evento de presentación había concluido- para explicar ante los medios que la afirmación de Perales, en pocas palabras, era arrebatada. La Code no estaba dispuesta a financiar rubros que no le correspondían, además de ser imposible desde el rango legal. Prestos para el apoyo, estaban, pero desde la aportación a la mera logística del evento; utilería y jueceos, era lo planteado.

Así quedaría el asunto, mientras la FMVB seguía esperando el 'moche' mayor desde las arcas de Conade. Paralelamente los tratos comerciales se iban hilando; la inversión para la señal de televisión –generada por TV4- sería de 20 mil euros, según el informe de aquella vez, produciendo una compra de 40 mil euros por país con derechos... donde se esperaba reunir a 150 países con la retransmisión de señal. Saque la cuenta, esa sería parte de la jugosa ganancia.

A prácticamente tres días de dar el saque inicial del evento, los fondos no se han costeado; Conade no está dispuesta a solventar los millones, que de forma 'forzadamente voluntaria', le había conferido la Federación... y a menos que los billetes del Monopoly tengan un valor real en el Banco de México, el evento se sumará a la larga lista de pendientes deudores de la FMVB.

Twitter: OscarJiSa

oscar.jimenez@milenio.com