Expedición pirata

Se montaron en el buque. Claramente no naufragaban por ahí; iban a la isla con afanes de conquista, cuales Colón cualquiera. Lo lograron, y hoy, el primero de ellos alcanza tierra prometida.

Como un pirata que –por fin- llega al 'oro del Perú'. Apenas ayer, casi cinco años después, un elemento felino de aquella generación dorada del Club León que logró el regreso a la primera división en México, alcanzará el futbol europeo. Así lo confirmó Matías Almeyda.

Carlos 'Gullit' Peña será el primer jugador 'europeo' de aquel Club León de 2012 al que se le auguraba el éxito; Luis Montes, Edwin Hernández, José Juan Vázquez e Ignacio González, eran los diamantes en bruto, que fueron creciendo paralelamente al cuadro del Bajío; campeonaron juntos y volvieron a campeonar. Guiados por Gustavo Matosas.

Del recuento, terminaron por partirse; José Juan, Edwin y Carlos, fueron a Chivas. Montos millonarios de por medio, por supuesto. Luis, William y 'Nacho' se quedaron en la Fiera, y desde ahí han vivido altibajos.

La vida de Carlos Peña, de todos, ha sido la más controversial. Lo 'vendieron' en las hojas de farándula y él mismo se 'ofreció' a protagonizar la nota roja. Nunca volvió a acaparar los marcos deportivos como en 2012, cuando fue figura del ascenso. La 'bestia', le decía Gustavo Matosas. En 2014 fue mundialista, y luego, terminó por partir a Chivas en la nada despreciable cantidad de 8 'melones' de billetes verdes.

Meses antes, 'Gullit' ya no era el mismo 'pirata' del área. Con León ya no representaba el mismo daño y en Chivas, lo terminó por confirmar. No traía la magia de aquel 'Gullit' que de sima pasó a cima. Sin embargo, la vida del futbol le ha dado una segunda oportunidad: tras 19 mil 026 minutos acumulados en Liga y Copa MX, emigrará al Rangers de Escocia, y con ello se habrá convertido en el primer baluarte de la Fiera en el viejo continente durante la última década. Por fin, el pirata habrá alcanzado un tesoro digno, ojalá no lo malgaste.