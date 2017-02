El fantasma del torneo pasado

Luego de lo que pasó con el León el torneo anterior, cuando lo dirigía Luis Fernando Tena, y lo ocurrido en este Clausura 2017 con Javier Torrente como técnico de la Fiera, existen muchas comparaciones. Y es normal.

Y cómo no comparar, si después de que en ambas ocasiones el León llegó a semifinales, luego se cayó y se ha encontrado con una gran cantidad de circunstancias adversas en los dos torneos.

Hasta la jornada 6, el León llevaba la misma cantidad de puntos, tanto en el Apertura 2016, como en el Clausura 2017, cuatro unidades, y a pesar de que en la jornada 7 del actual torneo los verdes sumaron un punto más (para llegar a cinco), no pudieron evitar estar en la última posición de la tabla en la séptima fecha, es increíble la cantidad de similitudes en una etapa y otra.

El torneó pasado, en esas circunstancias, ya no dio para sostener el proyecto, no se puede señalar a un solo culpable; fueron responsabilidades compartidas pero es un hecho que el equipo no podía continuar así y se terminó la relación laboral con Tena. Ahora la pregunta era: ¿sucedería lo mismo con Javier Torrente?

En ese tiempo, al igual que ahora, Jesús Martínez salió a hablar con los medios de comunicación para aceptar su responsabilidad y dar la cara en tiempos difíciles. Pero en circunstancias muy parecidas, la respuesta no fue la misma.

El año pasado mostró mucha preocupación por el andar del equipo, pero ahora, hubo un cambio de juego; más que preocupación, escuchamos del presidente del equipo mucha más seguridad y confianza en que el rumbo se pudiera revertir, por lo que percibe en sus jugadores y cuerpo técnico, sin olvidar la reacción que tuvieron en el Apertura 2016 y el juego que ha mostrado el equipo. Lo cualitativo.

A pesar de que en lo cuantitativo las cosas están igual, "las formas" es lo que da confianza a Jesús Martínez y es por eso que, según las palabras del propio presidente del Club León, el puesto de Torrente no peligra en este momento; que exista continuidad, algo en lo que se ha distinguido grupo Pachuca, tener paciencia para que los proyectos funcionen, eso que muchas veces, los torneos cortos del futbol mexicano no permiten.

¿Veremos un final distinto en esta ocasión?, hay que esperar; por lo pronto, ya hubo un cambio en la historia.