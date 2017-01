Romano y su tardanza con los refuerzos

Se ha retrasado en demasía la contratación de los últimos refuerzos del América. Son muchos los nombres que se han mencionado, y sí, varios de ellos estuvieron en la lista que Ricardo La Volpe entregó como sus opciones. El problema es que, aunque muchos señalaban a Ricardo Peláez como el responsable, dicen que quien no ha cerrado los fichajes es José Romano, el presidente operativo, situación que ha molestado a los altos mandos de la institución. El directivo se ha visto lento en este tema, algunas versiones apuntan que se debe a que le encarecieron al elegido, y que América tiene un presupuesto fijado para contratarlo, pues a diferencia de hace años, en los últimos torneos han sido muy selectivos a la hora de desembolsar grandes cantidades. De ahí que, no le haya sido tan sencillo a Pepe completar la transferencia, aunque se espera que en las próximas horas se defina la situación. Todo este lío, cuentan, ha desgastado la relación entre Romano y Peláez, a quien le exigen en la parte deportiva. Como consecuencia, el cuerpo técnico no puede cerrar su plantel, no puede entrenar con sus últimas piezas, y un equipo al que siempre le exigen como el América, le está prohibido darse estos lujos. Habrá que ver si este tipo de situaciones no causan conflictos entre los dos presidentes, que por cierto, están bien respaldados por el dueño, uno está apurado por la contratación y el otro operó con pie de plomo. Antes de la llegada de Romano al puesto, Peláez había cumplido al pie de la letra su rol, con contrataciones a tiempo, siempre con la idea de mantener una base, lo cual le ha dado buenos resultados en los últimos años. Está de más hablar de lo que ha vivido el equipo de la mano del ex delantero.

twitter@MINELLIATAYDE