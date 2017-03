¿Quién para presidente de la AFA?

El futbol argentino tiene dos puntos clave recientes que le han cambiado el rostro. La muerte de Julio Grondona, así como las decisiones de Mauricio Macri, ex dirigente de Boca Juniors, y ahora presidente de Argentina. Este último hecho derivó en que el dinero público que llegaba a los clubes no existirá más, tras la resolución de Macri de no pagar la retransmisión de los partidos, situación que se dio justo en el paro de futbolistas por un adeudo económico (el cual ya tuvo solución). Así que, ahora las televisoras serán las que paguen por la transmisión, ese será el dinero de los clubes. En el otro tema, la AFA no tiene cabeza, pues será hasta fin de mes cuando se elegirá a quien será el responsable. Por ahora, hay una Comisión Normalizadora que está a cargo de Armando Pérez, ex gerente de Belgrano, quien tomó en ruinas al club. Es una de las opciones. Claudio Tapia, quien es presidente de Barrancas Central, un Club de Primera B, tiene el apoyo de Boca, Racing, Independiente y de todos los miembros de su división, por lo cual se dice que es el fuerte. Hay otro sector de clubes de Primera a los que no les simpatiza Tapia, y pujan por Hernán Lewin, ex presidente de Temperley, y quien renunció al no poder controlar a las barras. Otro de los nombres de influencia es Marcelo Tinelli. Sin embargo, en Argentina se habla de que el gobierno nacional no quiere que se quede, pero tampoco le agrada Tapia, puesto que están ligados a sindicalistas. En fin, todo un lío este tema, en el que la política y el gobierno estuvieron y siguen ligados. Será el 29 de marzo cuando se lleven a cabo las elecciones, cuando se tendrá la oportunidad de darle una nueva cara a la AFA, tras todo el embrollo que le siguió al deceso de Grondona.

