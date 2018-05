¿Qué pasará con la dupla Caixinha-Peláez?

Si algo tiene Ricardo Peláez es carácter. El ex delantero se ha caracterizado por ser una figura que impone respeto y disciplina, que no se deja llevar por lo que le dicen, sino por lo que cree, todo eso desde que comenzó su trayectoria como directivo. Y ahora que llega a Cruz Azul seguramente no cambiará su estilo.

Como entrenador está Pedro Caixinha, quien desde que se hizo cargo de las riendas de La Máquina, ha mencionado constantemente que anhela un plan integral en el equipo, es decir, que él quiere comandar cada uno de los sectores deportivos del club, lo que incluía varias funciones de la dirección técnica. Incluso, mencionó que estaba metido en fuerzas básicas y que quería contratos para los jugadores con un ciclo de cuatro años, incluso, llegó a decir que operaría como un mánager, una figura muy común en el futbol inglés.

No cabe duda que Cruz Azul tendrá a dos personajes exigentes, que querrán estar al pendiente y tomar decisiones. Habrá que ver cómo se emparejan en ese sentido, pues se comenta que Pedro anhela ser quien tome decisiones deportivas de la institución, al grado de que ya está muy metido con el tema de las categorías inferiores.

De ser así, no cabe duda que Ricardo sabría cómo llevar el tema. Peláez es un tipo inteligente, que antes que cualquier otra cosa, querrá que haya resultados. Su capacidad no está en tela de juicio, porque ya lo ha demostrado antes. Solo que esta ocasión el reto es distinto, pues afrontará los 21 años que tienen los celestes sin ser campeón de Liga.

Ojalá que a Ricardo le den libertad para armar un proyecto, para elegir jugadores, para que, en caso de que algo no resulte con Caixinha, sea él quien decida. Cruz Azul ya merece un rumbo distinto, y a simple vista, Peláez fue la mejor apuesta, pues sabe cómo dar resultados.

