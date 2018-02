¿Un Mundial sin Oribe?

Nunca ha sido un futbolista obsesionado con su imagen. Oribe Peralta prefiere la discreción a ser el centro de atención para los medios de comunicación. Es un jugador mediático por su trabajo en cancha, no por ser carismático ante cámaras y micrófonos.

Con selección ha demostrado su valía. Sus goles en partidos oficiales han sido más que en amistosos, y en su momento, tuvieron un significado importante para el conjunto nacional; simplemente, le dieron a México la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, el mayor logro en futbol.

Aunque los goles no son el único argumento del atacante, porque también suele pelear cada balón, sacrificarse. Eso sí, no siempre le ha funcionado.

El año pasado se formó una brecha entre Oribe y Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección mexicana. No hay pelea como tal, pero algunos personajes cercanos al delantero aseguran que está un tanto molesto porque en la Copa Confederaciones el colombiano no lo tomó en cuenta como él deseaba. Hubo instantes en los que Oribe pensó que podía aportar en el terreno de juego y no se le dio la oportunidad. Observó los malos momentos desde la banca. De ahí que no aceptara reforzar al Tricolor en la Copa Oro, y que tampoco quisiera ir al duelo amistoso ante Bosnia.

Peralta quiere que se le tome con seriedad. Ser importante para el técnico como lo ha sido en otras ocasiones para el equipo.

Ahora, se abrió la posibilidad de que pueda quedarse fuera del Mundial. La razón es que Osorio ha pensado en llevar solo dos centros delanteros, y es difícil que no considere a Javier Hernández y a Raúl Jiménez, por el respeto que el timonel les tiene y ese plus de que militan en Europa.

No cabe duda que, para muchos, sería raro no ver a Oribe, en lo que sería su último Mundial. Y usted, ¿se imagina al Tricolor en Rusia sin el Cepillo?

