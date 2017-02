Los métodos que sostienen a Paco

En Cruz Azul van a aguantar el proyecto de Paco Jémez, es la apuesta y la directiva espera que en las próximas jornadas todo pinte diferente a lo que les ha dejado el arranque del torneo. Hasta ayer, porque todo puede pasar en el a veces pintoresco balompié mexicano, no se han planteado la posibilidad de darle las gracias al español, porque desde que se estudió como opción, también se analizaron los contras, entre ellos el desconocimiento del futbol azteca, el cual puede cobrar factura en varios encuentros, por más que el equipo tenga latigazos de lucidez y buen futbol. Del otro lado, hay que decirlo, a la afición la paciencia no le durará mucho, aún se les nota el entusiasmo, porque de algo tenían que asirse para no decantar en el desinterés, y la llegada de Paco fue el bálsamo.

Aquello de que suele ajustar la hora de entrenamientos con la hora de su próximo partido, el que los concentre para algunos duelos y para otros no (dependiendo de los horarios, de si viajan o no), son métodos distintos, al igual que el trabajo mental que hace. En este último rubro, el conjunto azul ya ha trabajado en otros pasajes de su historia, aunque claro, su entrenador lo hace con otras formas.

Los próximos partidos serán muy importantes para determinar hacia dónde va el trabajo del timonel, lo cual no quiere decir que necesariamente influya en la determinación de la directiva para su continuidad. Eso sí, hay que recordar que cuando los cementeros se vieron presionados por la falta de resultados, a las 10 jornadas corrieron a Sergio Bueno en el Apertura 2015, pues ostentaba 10 puntos. Por ahora, Paco suma cuatro en cuatro duelos. Así que cuando algo no da, cuando no le ven futuro, los altos mandos ya no se detienen.

twitter@MINELLIATAYDE