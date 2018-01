La tormenta de Edson

Los tiempos de gracia en el América parecen nublarse para Edson Álvarez. Luego de ser uno de los elementos revelación del futbol mexicano e incluso llegar a selección mexicana, se enfrentará a un torneo en el que tendría menos oportunidades.

Una de las virtudes que encantó a varios fue que podía jugar en tres posiciones, y lo hace de buena forma. Pero en las Águilas hay futbolistas que, por ahora, estarían por encima de él.

Como contención, el entrenador Miguel Herrera tiene como prioridades a Guido Rodríguez, Mateus Uribe, William da Silva y Joe Corona.

Como lateral por derecha es el sustituto de Paul Aguilar, titular indiscutible y quien cuenta con toda la confianza del Piojo. En esa posición no hay quién le quite su lugar, solo una lesión lo ha marginado del once titular y fue cuando Edson tuvo minutos. Además, él mismo mencionó que era la posición en la que no se desempeña al cien por ciento.

Como central tiene el mismo conflicto, ya que los hombres fuertes del timonel del cuadro de Coapa son Bruno Valdez y Emanuel Aguilera.

Así que, el panorama no luce de manera positiva para el futbolista, quien tendrá que hacer más de lo normal para buscar un resquicio y meterse en el once constante de Miguel Herrera.

Dicha situación podría causarle otro problema. El Mundial de Rusia se acerca y se ha dicho, es de los que no tienen un lugar seguro, por lo que, si no acumula minutos, es más complicado que pueda asistir a la justa. Eso sí, hay que recordar que tampoco es impedimento, pues varios de los que son constantes en el Tricolor están en la misma situación.

Eso en cuanto a lo futbolístico, pero fuera de la cancha, se habla de que Edson ha perdido piso, rumores que tampoco le ayudan mucho. Habrá que ver qué tanto puede hacer Álvarez para cambiar la ya retratada situación con el América.

