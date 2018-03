Cruz Azul, y el adiós a Under Armour

Lo que significó un cambio glamoroso terminaría en un trato cordial. En el 2014, Cruz Azul le dio las gracias a Umbro, la marca que durante años había sido su aliado, para vestir con una de las más caras e importantes del mercado. El contrato que firmaron en aquel entonces termina en mayo de este año, pero Under Armour solicitó a la directiva que le dieran hasta diciembre, ya que tenían una producción importante de artículos de La Máquina que querían vender.

Se dice que los altos mandos cementeros no quieren renovar, pero que, Guillermo Álvarez Cuevas, accedió a apoyar seis meses más. Esa es la idea, pero muchos no dudan que, en el tiempo que resta los directivos de Under Armour traten de convencer de nueva cuenta a los cementeros de continuar con la alianza.

Ocurra o no, los celestes han escuchado ofertas de otras marcas, aunque hasta el momento no han firmado con ninguna, pues quieren esperar a que concluya el contrato.

Uno de los detalles que a algunos no les pareció es que no vistieran al equipo femenil, que lucen la marca Azul Sport en sus casacas.

Otro tema con La Máquina es el de la cerveza que los patrocina (Cervecería Cuauhtémoc, con la que aún les queda un año de contrato), ya que en el estadio Azteca Grupo Modelo es el que manda con el América, y el que abarrota varios puntos del inmueble. Así que, los altos mandos azules han buscado un trato con los que actualmente los respaldan, pero les saldría muy caro rescindir el contrato. Así que, siguen en la búsqueda de una buena solución.

Son detalles que rondan a la institución cementera, que ya alista el adiós a su estadio y a su marca de ropa. Una cosa es segura, todavía hay intentos por parte de Under Armour de amarrarlos, aunque se ve complicado.

