El Cruz Azul de Peláez

No cabe duda que Ricardo Peláez entró por la puerta grande a Cruz Azul. Y que la directiva le ha dado total confianza para arrancar un proyecto con los cimientos que el nuevo director deportivo necesita.

Las recientes contrataciones de La Máquina han ilusionado a muchos de sus aficionados, que ya se agarraban de cualquier detalle para no perder la esperanza en su maltrecho equipo.

Le abrieron la cartera a Ricardo y sobre todo, la confianza. Le han permitido trabajar con libertad, desde luego apoyado y en comunicación con el técnico Pedro Caixinha. En su presentación prometió un título pronto y fue tajante al manifestar que no iba a aceptar imposiciones de nadie. También externó su compromiso por tener completo al equipo desde el inicio de la pretemporada, y va por buen camino.

Por lo pronto, hasta ahora su mejor contratación es la de Elías Hernández, que tiene años en un nivel muy bueno, y que pese a los altibajos de los equipos en los que ha estado, se ha mantenido.

Además, Ricardo al fin hizo lo que muchos creían que podía dar mejores resultados para los celestes, algo que no habían hecho los que estuvieron sentados anteriormente en su puesto. Quizá por negocio, porque no estaban convencidos o simplemente porque este paso es muy caro. El tener en el plano y contratar a un puñado de jugadores probados en la Liga y no a elementos que lleguen a acoplarse es un punto que tenían que explotar.

Asimismo, Cruz Azul necesitaba desde hace tiempo reforzar la defensa. Pablo Aguilar no es una mala idea, solo habrá que controlar las entradas fuertes y evitar cualquier posibilidad de expulsión.

Poco a poco Peláez le ha dado forma a un proyecto que desde hace tiempo necesitaba una mano de tal calidad. Todo se escucha y se ve bien, pero falta lo más importante: Que funcione dentro del campo.

