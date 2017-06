Cada que se da a conocer una lista de la selección mexicana, sin duda aparecerán los inconformes con las decisiones del estratega. El eterno debate de quién falta y quién sobra. Ahora, en la lista preliminar de 40 futbolistas que están en la antesala para la Copa Oro, hay varios que asombraron. Tal es el caso de Javier López, la famosa Chofis. ¿En serio era el momento para un llamado? El del Guadalajara demostró que aún no tiene la madurez para ser el revulsivo que necesita un cuadro de la jerarquía de las Chivas. En los últimos partidos de la fase regular y Liguilla, no se vio ni la sombra de la calidad que tiene. Y eso que Matías Almeyda lo llevó poco a poco en su proceso. El entrenador no lo metía en la oncena inicial para no saturarlo en responsabilidad, y era una opción importante viniendo de la banca. Luego, la historia cambió y le dio la oportunidad, lo hizo bien en algunos partidos, pero por lapsos desaparecía, y muchas veces eran más esos momentos en los que no tocaba el balón o no lo llevaba de la manera deseada, que las buenas jugadas. Hoy, la Chofis es seleccionado nacional, cuando no está cerca de sus buenos instantes. ¿Qué podrá aportar en caso de quedarse? Y en cambio, un lateral que sigue siendo constante como Edwin Hernández no aparece en las elecciones de Juan Carlos Osorio. En esos términos, quien lo merece más es el Aris, siempre regular. Aunque claro, aquí también cuenta la posición, el número de elementos que lleva el timonel por ese sector. Ojalá, que de ser uno de los 23 que asistan a la Copa Oro, la Chofis demuestre que puede, que no le queda grande la responsabilidad. Si juega como lo hizo a últimas fechas en Chivas, seguramente Osorio tendrá mucho de qué arrepentirse.

