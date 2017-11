Osorio y su respaldo a Vela

Uno de los jugadores de la selección mexicana que han asombrado a Juan Carlos Osorio es Carlos Vela. El aún delantero de la Real Sociedad embelesó al entrenador del conjunto azteca con sus condiciones, y por ello, aunque ahora no tenga mucha actividad y pese a que el próximo año pasará más de dos meses sin minutos en el terreno de juego, lo considera, hasta hoy, en la lista de elementos que llevará al Mundial en el 2018.

En el equipo español apenas y voltean a ver al delantero, pues saben bien que no contarán más con él a partir de diciembre, y claro, están acostumbrándose ya a su ausencia. Además de eso, el hecho de que la temporada de la MLS arranque en marzo, es otro de los factores que han desatado algunos sobresaltos en el Tricolor, porque no saben en qué condiciones llegará a la Copa del Mundo.

Sin embargo, Osorio le ha comentado a algunos allegados que tiene plena confianza en Vela, que espera que lleve a cabo el trabajo correspondiente para no perderse en la cuestión física. Le ha prestado mucha atención porque lo considera un crack, y no lo quiere perder en estos meses. Carlos dio su palabra de que se esforzará al cien por ciento para no bajar su nivel.

Lo mismo ocurre con otros elementos como Jonathan dos Santos, quien no ha tenido su mejor rendimiento este semestre en el Galaxy de Los Ángeles. En este caso, el entrenador ha contemplado a otros futbolistas en la contención, que es el lugar en el que ve a Jona. Eso sí, al menor de los Dos Santos le ayuda la gran actuación que tuvo en la Copa Confederaciones.

En este tema, habrá que ver quiénes responden a la confianza de Juan Carlos Osorio, quiénes no se pierden en estos meses, y si el respaldo del seleccionador sudamericano les alcanza para aparecer en la lista final de los que asistirán a Rusia.

