Hay que aplaudirle a Layún

Miguel Layún es uno de esos futbolistas que destaca por su tenacidad, por su constancia y persistencia. Al final, eso le ayudó para mejorar, para que la afición olvidara los paupérrimos centros que colocaba en sus inicios. Se pulió y consiguió destacar en el modo que pretendía.

Por eso, se le aplaude ahora que prefirió no asistir con la selección mexicana, que solicitó que le dieran tiempo, porque no tenía el nivel que se requería en el cuadro azteca, porque quería embalarse con el Porto o bien, definir si se quedará o no con los Dragones.

La comunicación con el entrenador Juan Carlos Osorio fue directa, y eso también lo agradeció el colombiano, quien aunque lamentó la determinación, lo entendió.

No cabe duda que hay pocos futbolistas que puedan aceptar que no están en su mejor momento, y que prefieren velar por su futuro a quedar mal en selección. Miguel fue muy cuestionado en la Copa Confederaciones, en la que tuvo errores puntuales, pero ha tenido otros momentos positivos.

Diego Reyes, Raúl Jiménez y Miguel Layún podrían cambiar de club. El cierre de registros está cerca, y no hay duda que a los tres les convendría un cambio. Es claro que los dos del Porto no son del agrado de su entrenador. Sería lamentable que tuvieran pocos minutos, si se toma en cuenta que Reyes se distinguió la campaña pasada con el Espanyol de Barcelona, y Layún, simplemente, merece continuar su lucha en Europa. Por ello se ha sacrificado.

Mientras que, a Jiménez no le haría daño ser titular en el Viejo Continente, desde que emigró, la constante con él es ser revulsivo. Aunque hay que decir que en el Atlético de Madrid, Diego Simeone sí le dio una oportunidad distinta cuando llegó. Luego, el panorama se le complicó. El atacante parecía dormido, y ahí terminó todo. Las próximas horas son determinantes para estos mexicanos.

twitter@MINELLIATAYDE