¿Y dónde está la AMA?

La Asociación Mexicana de Árbitros (AMA) paró la Liga para defender el ataque a dos de sus integrantes. Las agresiones que acusaban se presentaron en la Copa Mx por parte de Pablo Aguilar y Enrique Triverio hacia Fernando Hernández y Miguel Ángel Flores.

En aquella ocasión pidieron sanciones severas, al menos, seis meses de suspensión. Al final, se llegó a un acuerdo y se reanudó el futbol. Sin embargo, los hombres de negro movieron mucho en la Comisión de Arbitraje, e incluso ello derivó en la salida de Héctor González Iñárritu de la presidencia del mismo organismo.

Y ahora, en el polémico tema del árbitro Adalid Maganda no hubo eco de su parte. Hasta ahora, la AMA no se ha pronunciado al respecto. No hay voces que se indignen por lo sucedido con un compañero de profesión, o que den a conocer su postura en favor de la misma Comisión de Arbitraje, lo cual también es válido, porque es muy difícil comprobar quién es el que dice la verdad. Pero desde luego sí es de extrañar que no haya salido alguien que por lo menos diga que son neutrales en el tema.

Existen otros personajes que fueron silbantes y que no quisieron dar su opinión porque no saben quién tiene la razón. Ése es un buen argumento.

Edgardo Codesal, quien fue titular del área técnica de la Comisión, sí quiso dar su punto de vista. Habló de Adalid, de sus virtudes, que le extrañó que no tuviera actividad este torneo. Y llegado el momento dejó en claro que no estaba ni de un lado ni del otro, porque no conocía la raíz del problema, ni si alguna de las partes mentía.

Por lo pronto, habrá que esperar, porque seguramente el tema no se cerrará aquí. Y quizá en ese trayecto, la AMA se pronuncie.

twitter@MINELLIATAYDE