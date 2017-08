¿La afición le responderá al Tricolor?

La selección mexicana aparece en escena de nueva cuenta. El cuarto lugar en la Copa Confederaciones y la eliminación en semifinales en Copa Oro quedaron atrás, al menos en cuestión de tiempo.

Y es que, parece que la afición no ha olvidado que no se consiguieron los mejores resultados en dicha justa, que su Tricolor no funcionó como esperaban. Por ahora, esa molestia se refleja en la venta de boletos para el encuentro del Hexagonal contra Panamá.

A poco más de una semana que se lleve a cabo el encuentro, en el que por cierto, México podría conseguir su pase al Mundial de Rusia 2018, apenas se han vendido un 20 por ciento de las entradas.

Esa situación sí inquieta a los directivos, porque saben que no se trata de cualquier encuentro, sino de uno importante por el boleto a la justa mundialista, pero se espera que en los próximos días haya una mejora en este sentido, pues incluso se hizo una promoción del 2 por 1.

Por otro lado, todo parece indicar que los altos mandos se decantaron por Dennis Te Kloese para la dirección de selecciones nacionales. Eso sí, la idea es que su fuerte sean los trámites, la cuestión formal. Es por ello que, para la relación con jugadores y cuerpo técnico se había elegido un perfil de ex jugador (Jared Borgetti, Gerardo Torrado), para que se tuviera total empatía.

En un principio, a Te Kloese le convencía del todo la idea, pero al final, fue una determinación de los "jefes". Otra de las cartas que tenía Guillermo Cantú era Luis Miguel Salvador.

No cabe duda que en este renglón, el holandés sabe hacer su trabajo. Ya lo demostró en la pasada Copa Oro, en la que fungió como tal, y agradó su labor.

twitter@MINELLIATAYDE