A 'Moi' no le paga el gobierno de Chiapas

El tema de los adeudos que tenía (porque asegura que ya los finiquitó en su mayoría) Carlos López Chargoy con los jugadores de Jaguares, robó atención en el medio futbolero. Sin embargo, invariablemente al tema se sujeta otro, pues si tanto ha costado el pagar a tiempo, cómo es que el directivo convenció a Moisés Muñoz, un tipo de buena etiqueta en el balompié azteca, de defender el escudo. Y es que, el mismo arquero dudó en aceptar la oferta, porque tenía clara la problemática por la que habían atravesado la escuadra. Algunas voces relatan que es un grupo externo el que solventa su salario, otros más que el gobierno de Chiapas es el que le paga un mes por adelantado. Lo mismo se dice que ocurrió en su momento con Silvio Romero. Lo consultamos con López Chargoy, y aseguró que "todos los salarios y sueldos son responsabilidad mía, yo les pago a todos. Pueden hablar con Moisés o cualquier jugador, porque el que paga soy yo". Eso sí, "tengo un apoyo de Chiapas en lo que son mis instalaciones, canchas, estadio, casa club, es donde el gobierno de Chiapas amablemente me lo presta". Sea del modo que sea, ojalá el compromiso no tenga sello de exclusividad con un solo futbolista, y que el trato sea igual para todos. Eso puede ser peligroso en cuanto a la unión de grupo, porque en ese sentido no agradan las distinciones, todo en caso de que se llegue a repetir lo ocurrido con el dinero. Carlos López Chargoy dejó en claro que procurará estar al día con los suyos, pero nada garantiza que alguna circunstancia lo haga tropezar de nuevo. Por lo pronto, el directivo está en búsqueda de comprador, sabe que el mejor camino es vender, tal como se lo dijo a Enrique Bonilla, presidente de la Liga, en el draft pasado.

twitter@MINELLIATAYDE