Como dice el dicho económico: "Equipo pobre, con dueño rico". Con el penúltimo saqueo que le hicieron a los Pericos de Puebla al llevarse al mejor pitcher, Josh Roenicke, el padre putativo, Monclova, o mejor dicho el señor Gerardo Benavides, terminó por desarmar a los verdes, y es antes de esto, ya se había dado el súper saqueo con la salida de Cesar Tapia, Issmael Salas y Alberto Carreón también para Monclova, a lo que también le debemos sumar la venta de Iván Meza.

Con todo esto casi destruyeron al equipo y creo que hasta el nombre deben de cambiarle, pues lo que tienen deberían llamarse "Pajarracos". Al respecto, quiero comentar una entrevista que le hizo una revista de beisbol al doble gerente de Monclova y Pericos, por cierto, algo que no había visto nunca, Joe Meléndez, que hablo de posibles cambios y compras, pero se refería a sólo Monclova, de un cambio posible de Many Rodríguez, otro que seguramente no lo gusta el infierno o serán los malos tratos, esto se refleja en la contratación, de Leo Heras del que quedaron de dar un pelotero a cambio, ojala y no sea Jaime Lugo, porque es lo único que queda de cambio, a no ser que se lleve al "Gavilán", el jefe de la porra de Pericos.

Ahora veamos por qué el título de pobres Pericos, pues con lo que nos dejaron, ahí les van nombres y números; como siempre he dicho que la clave de un equipo es el pitcheo, estos son los pitchers, perdón se me acaba de ocurrir otro nombre, podría ser "los pochos milagrosos"; pues de 10 posibles, 7 son pochos, de esos 10 con la categoría más o menos y la verdad los demás del roster no valen nada.

Jaime Lugo, el mejor de todos si es que no se lo llevan, su marca fue de 6-3, 3.90 en carreras limpias, en 108 entradas, 68 ponches y buena temporada invernal.

Henry García, 27 años, 7-7, 5.48, en 98 sólo 46 K. Mario Morales, 25 años 6-1, 3.59, en 57, 47 K. Ángel Rodríguez, 25 años, 2-3, 4.60, en 47, 25K. Rogelio Bernal, 27 años, 0-0, 5.04 en carreras limpias. Fabián Williamson, 30 años, 0-0, 9.51 en carreras limpias, en 23 entradas, 18 ponches. T. J Pruneda, 27 años, 1-1, 2.42, en 27, 9 K. Josh Outman, 34 años, 15 años lanzando, 7-1, 5.02 en carreras limpias, en 53, 34K.

Si le sumamos el global de carreras limpias deben de andar por el 6.00, esta cañón. En bateo bien, Julio Borbón, Endy Chávez, Jesús Arredondo y Ricky Rodríguez, todos arriba de .300, pero en conjunto solo 36 cuadrangulares.

Héctor Garanzuay, 38 años, sólo jugó 25 juegos, .361-1-16. Sergio Pérez .289, 0-19. Valentín Gámez, 35 años, .248, 1-17, los últimos 3 años promedió .250. Daniel Sánchez, .261, 4-47. Oscar Sanay, .371, 2-51. Jon del Campo .284, 2-23. Jonathan Salazar .234, 0-3.

Nate Freiman .298-8-35.

Bueno, es lo que nos dejaron, en pitcheo sólo bien Lugo, H. García y M. Morales creo que entre los tres ganaran máximo 30 juegos, los demás un volado.

En bateo colectivamente, cuando mucho conectaran 60-70 cuadrangulares.

Una felicitación desde este espacio a las organizaciones Diablos Rojos del México por haber ganado el tricampeonato en la Liga Invernal Mexicana y a los Potros de Tijuana por haber vendido a más de treinta jóvenes a las Grandes Ligas.

P.D. Este servidor tomará dos semanas de vacaciones y nos veremos el día 10 de enero, deseándoles a todos sus lectores un feliz año lleno de salud y éxitos.