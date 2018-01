Rumbo a los Play Offs de las Ligas Invernales

En esta primera semana de enero del 2018 se empezaron a dar los resultados y con ello de cómo podrían ser las semifinales de las diferentes ligas invernales.

En primer lugar en nuestro país, y con respecto a la Liga Mexicana del Pacífico, ya están clasificados a las semifinales a los siguientes equipos: En primer lugar el que a todas luces va como favorito las Águilas de Mexicali, que eliminaron a los Venados de Mazatlán cuatro juegos a dos. En el último juego brilló el picheo del derecho Sergio Mitre, que en seis entradas solo le dieron un hit y ponchó a cinco en el triunfo de 10-1.

Un día anterior, los Mayos de Navojoa eliminaron a los Naranjeros de Hermosillo cuatro juegos a uno.

En tanto, las semifinales entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán, el domingo los tapatíos ganaron 2-0 con un tremendo picheo del refuerzo David Reyes, quien por cierto no había jugado anteriormente con ningún equipo y lanzó cinco entradas sin hit ni carrera; cuadrangulares de Japhet Amador por cierto su cuarto de la serie y otro de J. Blash.

La serie se empató a tres, y hoy en el último lanza por Jalisco, W. Oliver, y por Culiacán, S. Valdez. Ojalá y ganen los Charros, pues sería un regalo a sus aficionados, ya que en Jalisco se llevará a cabo la Serie del Caribe; si gana Charros se enfrentaría a Navojoa y si pierde de todas maneras entra a semifinales, pero se enfrentaría a los favoritos, Mexicali.

En la Invernal de Venezuela, ya están calificados para las semifinales Lara, que le ganó la serie a Zulia cuatro a dos, y Anzuategui, que también le ganó la serie cuatro a dos a Magallanes, y nada más espera el resultado de la serie entre Caracas que va arriba tres a dos de Aragua.

En la Invernal Dominicana, la eliminatoria es de una serie de juegos todos contra todos y van de la siguiente manera, Licey 7/1, Escogido 4/4, Águilas 3/5 y Cibao 2/6. Califican los dos primeros.

En cuanto al beisbol cubano están jugando las semifinales Matanzas, Industriales, Las Tunas y Granma. D estos saldrán dos para la semifinal.

Esto es hasta el lunes 8 como van las ligas invernales para sacar a los equipos que nos representaran en Jalisco en la Serie del Caribe del 2 al 8 de febrero.

Nota breve: Siguen las noticias de los Pericos de Puebla, una buena es la contratación al fin del manager, que en esta ocasión habla castellano y no inglés; el triunfador dominicano Lorenzo Bundy tanto en las ligas invernales como en las de verano, como la otra es que a Pericos sigue llegando lo que Monclova no quiere o no necesita, en este caso Sergio Pérez, quien terminó la temporada con Pericos pero inició con Monclova, este pelotero de 28 bateo para .289, sin cuadrangulares y 19 producidas y quien en nueve temporadas tiene .299, 15 cuadrangulares y 224 producidas, bueno en algo servirá a los Pericos, pero es un bateador sin poder.