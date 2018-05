¿Qué pasa con Mitch Lambson?

Después de cuatro fatales salidas en que lanzó sólo doce entradas, en las que le conectaron treinta hits y le anotaron veintidós carreras, me pregunté ¿qué le sucedió a Mitch Lambson?, al inicio de temporada formidable lanzador que llegó a estar hace menos de veinte días como sub-líder de carreras limpias.

Mi primera impresión fue pensar que al no tener en sus números, aparentemente por no lanzar en 2017, pensé que esta era la razón, pero al hacer un análisis más exhaustivo me di cuenta de que Mitch en sus seis anteriores temporadas, y que en ellas lanzó en 186 juegos a un promedio de 31 juegos por temporada, además lanzó 285 entradas a razón de 30 por campaña, veamos ahora sus números en la campaña actual.

En diez juegos como abridor tiene 5-3, 5, en carreras limpias y lleva 50 entadas, ello nos muestra con los anteriores números que era un pitcher de relevo intermedio y ni siquiera cerrador, lógicamente el brazo parece que ya se le cansó y es una verdadera lástima para Pericos, sobre todo si gana el juego de desempate y pasa a los playoffs.

Ahora que sólo restan cinco partidos para el término de la temporada, todo parece indicar que ya están definidos los equipos que van a pasar a los playoffs, en la Zona Sur: Yucatán es seguro que vaya como líder, pues le saca a Diablos 3.0 juegos y a Tigres 3.5, Pericos todo indica que tendrá que jugar el juego de desempate ante León, esto después de ver la debacle que le pasó ante el colero Oaxaca que los limpió 10-4, 5-4 y 3-1, tras haber limpiado a su enemigo de grupo León, 8-2, 5-3 y 15-5; con estos resultados León está a 10.5 y Pericos a 11.0 y todo indica que ninguno sacará más de tres juegos al otro con lo cual tendrán que jugar el juego de desempate, ambos juegan contra los Diablos, además que el que pase desperdiciará a su mejor pitcher y tendrá que enfrentarse ante el líder Yucatán.

En la Zona Norte: Monterrey será el primer lugar y el segundo y tercero será para Aguascalientes y Tijuana que están a 3.0 y 3.5, todo indica que el hermano mayor de Pericos, Monclova, pasará directamente pues le saca 4.5 juegos a Durango, pero igualmente tendrá que enfrentarse al líder Monterrey.

Números individuales

La lucha por el campeonato de bateo se dará entre el mexicano de Toros, Isaac Rodríguez, que tiene .405 y el Perico, Daric Barton, con .396, en cuadrangulares R. Álvarez de Monterrey, Jesús Castillo de Monclova y L. Juárez de Yucatán con13.

En producidas J. Castillo 54 y L. Juárez 50, en bases robadas C. Figueroa del México 19 y en ponches E. Aguilera de Laguna con 65, C. Brown de Tijuana 62 y R. Rodríguez de Puebla con 60.

En pitcheo, ganados, C. Hernández de Tijuana con 8 y con 7 J. Lowey y R. Valdez, el veterano cubano de 40 años de Saltillo con 7; en carreras limpias, C. Hernández con 2.21 y en ponchados J. Lowey con 74; en juegos salvados, Antony Carter de Aguascalientes con 13 y J. Lueke de Monclova con 12.