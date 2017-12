Miscelánea beisbolera

A escasos veinte días de terminar un año más, en el mundo del beisbol se han dado en la semana una miscelánea de noticias respecto al beisbol.

En la Liga mexicana resaltan varias notas y las principales son:

El equipo Generales de Durango dio a conocer una carta donde se queja de la presidencia de la Liga, quieren obligar al dueño a que venda el equipo y que sea otra la directiva, el actual dueño Virgilio Ruíz plantea que la Liga lo ha presionado para vender el equipo y que él está al corriente de los pagos de los peloteros y además dice que a Tabasco no se le presiona de la misma manera y que él ya tiene el apoyo del gobierno y que está dispuesto a llegar a dónde sea para que no se le quite el equipo.

La presidencia se trasladó el fin de semana a Durango para decir que el equipo se quedará ahí, recordemos que hace como dos meses en reunión de presidentes la Liga dijo que Durango tomaría un año sabático algo que sólo he visto con los investigadores de las universidades y que jugarían con sólo quince equipos, después se hicieron para atrás y quién sabe qué sucederá en el caso de una demanda.

Hablando de demandas, un instructor de pitcheo de los Diablos, según la revista "Puro Beisbol" demandó al equipo por despido injustificado y está también el pleito de Fernando Valenzuela accionista de los Tigres, en que pelea que vendió la directiva anterior a prospectos a los Diablos y algunos fueron vendidos a Grandes Ligas, este caso también está pendiente, a ellos se suman dos casos de falsificación de pasaportes, el caso de Ronnier Musteller y se agrega otro del equipo Yucatán y que la Liga quiere imponer una multa y Yucatán parece que se amparará, tal parece que la Liga tiene más problemas laborales que un gobierno.

De las cosas buenas, llegó ya la final de la Liga Invernal Mexicana y ésta se dará entre dos equipos de los Diablos, Diablos y Oaxaca, como se dice, pura familia, y si gana Diablos será el tricampeón; la otra es que en la reunión que se lleva a cabo en Florida de las Grandes Ligas, el premio al Ejecutivo del Año fue por primera vez para una mujer, la presidenta adjunta de los Toros de Tijuana, Blanca Uribe, de esta reunión estaremos al pendiente principalmente de los patrocinios y promociones que se den en la Liga.

En Grandes Ligas por fin el fenómeno japonés Shohei Ohtani firmó con los Angelinos y de acuerdo a sus reglas será pitcher y bateador, algo que no se veía desde Babe Ruth.

La otra fue la firma con los Yankees del toletero, Giancarlo Staton, al que le queda todavía un contrato de 325 millones por trece años, el cual terminará cuando cumpla 38 años; con Staton los Yankees tendrán dos peloteros con más de 50 cuadrangulares que no se daba desde 1961 en que Roger Maris conectó 61 y Mickey Mantle 54, Staton conectó 59 y Aaron Judget 52; tremendo poderío ahora de los Yankees, que de acuerdo a la posible alineación sus peloteros conectaron 235 cuadrangulares, pura dinamita.

P.D. Con los demás agentes libres quienes han ofrecido más oferta son tres equipos: San Francisco, San Luis y Boston.