Cuatro de mayo, día histórico en Grandes Ligas

El cuatro de mayo fue un día histórico en el beisbol de Grandes Ligas, ese día se lanzó un juego sin hit, ni carrera, y Albert Pujols conectó su imparable número 3 mil.

Bueno, empezaré con el juego sin hit, ni carrera, y lo más relevante es que fue ante los aficionados de los Sultanes de Monterrey en la serie que se dio en esa ciudad entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, un juego por cierto combinado, es decir, se lanzó con varios pitchers que fueron, primero, el ganador Walter Buehler de 23 años, quien lanzó 6 entradas, con 3 bases por bolas, Cengrani, una entada y una base, García, una entrada ,sin bases y terminó Liberatone con una entrada.

Por cierto, en México no se jugaba desde hace 19 años ningún partido de este tipo, no se cumplió el adagio de que pitcher que inicia ponchando pierde el juego, para Dodgers fue su juego número 23 sin hit, ni carrera, y fue también el décimo segundo que es combinado; afortunados los 21 mil 576 aficionados que vieron por primera vez, y seguramente nunca van a volver a ver un juego sin hit de Grandes Ligas.

El otro acontecimiento fue el hit 3 mil, conectado por el tremendo toletero dominicano, Albert Pujols, y que desgraciadamente no lo pudo hacer con su público de Anaheim y lo logró en la casa de los Marineros de Seattle, juego que también disfrutaron 41 mil 705 aficionados, como homenaje le entregaron la pelota y la almohadilla de primera base, la pichada fue ante el lanzador Mike Leake en la quinta entrada, que además produjo dos carreras.

El último pelotero que había logrado 3 mil hits fue su paisano, Adrián Beltre, y sólo tres peloteros latinos lo han conseguido, Roberto Clemente, Rod Carew y Rafael Palmeiro, por cierto, va a pasar un buen rato para que alguien llegue a los 3 mil, pues Miguel Cabrera tiene 2 mil 666 y Robinson Canó lleva 2 mil 410.

Destrucción total

No cabe duda que el “destroyer” Gerardo Benavides Pape cumple lo que se propone, y al respecto tal parece que ya destruyó al equipo Pericos de Puebla; el conjunto ya perdió esa magia que le había imprimido el manager, Lorenzo Bundy, se ve un equipo apático, sin ganas de luchar, desesperados, y si a esto le añadimos que no se trajeron refuerzos que valgan la pena, sólo los deshechos de Monclova, o sea los “pochos”, que definitivamente no rinden, además los aficionados en la pasada serie ante Tigres y Yucatán constantemente abuchearon a los peloteros, series que por cierto se perdieron 3-0 y 3-1, con ello los Pericos llegaron sólo una victoria por 11 derrotas, se vio claramente que no hay pitcheo de relevo intermedio.

Muy difícil casi imposible que clasifique Pericos, León le saca ya 4 juegos, León tiene 27-17 y Pericos 22-17, y si a esto le sumamos que León lleva récord al revés de Pericos de 11-1, se complica aún más.