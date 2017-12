Ligas Invernales de otros países

A escasos dos meses de que terminen los campeonatos de los beisbol invernal, estas son las posiciones:

En México, en la Invernal del Pacífico, Mexicali es líder con 10-2, Mazatlán 8-4, Navojoa 7-5, Obregón 6-6, Hermosillo 5-7, Culiacán 7-7, Mochis 4-8 y para mí el fracaso de este año por las grandes inversiones que ha hecho son los Charros de Jalisco con 3-9, aquí juegan 8 equipos.

En la Liga Invernal Venezolana, el líder es Magallanes con 28-19, Caracas 27-20, Aragua 25-20 y Lara 23-21, juegan ocho equipos, pero pongo estos porque son los favoritos para llegar a la final.

En la República Dominicana juegan sólo 5 equipos y el líder es Estrellas 21-16, Águilas 20-17, Gigantes 20-18 y Escogido.

En Puerto Rico, juegan también 5 y el líder es Santurce 28-12, Mayagüez 20-14 y Cagüas 19-21.

En cuanto a Cuba, su campeonato se rige por otra manera y el campeón que representará a este país en la Serie del Caribe seguro que ya está decidido.

Cada campeón de las ligas irá a la Serie del Caribe que este año se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, y comenzará el 2 de febrero para culminar el día 8.

En estos campeonatos invernales destacan peloteros que juegan en la Liga Mexicana; en Dominicana el "Perico" hasta el mes de noviembre, Julio Borbón, está en octavo de bateo con porcentaje de .301, Zoilo Almonte que juega con Monterrey y que acaba de firmar un contrato con un equipo japonés bateó .266; en pitcheo Evan Mclane con 2-1 y 2.30 en carreras limpias, así como Francisley Bueno con 2-3 y 2-36 en carreras limpias.

En Venezuela, buena campaña del jugador del Águila de Veracruz, Balbuino Fuenmayor, está en quinto de bateo con .349-5-30, Jesús Valdez de Yucatán va en décimo con .362-15-61 y ex perico, René Reyes, .243-6-25 y en el pitcheo, Guillermo Moscoso, del León, va de líder con 4-1, 1.81 en carreras limpias, Néstor Molina de Veracruz va mal con 4-4, 5.40 en carreras limpias; en Puerto Rico no hay ningún destacado.

En la Invernal de México, en bateo Sebastián Elizalde es líder con .381, el ex perico, Many Rodríguez, tercero con .351 y el poblano Edson García décimo sexto con .295, en cuadrangulares Randy Arozamena, cubano de solo 22 años tiene 11 y en producidas Many Rodríguez 41.

En pitcheo, en ganados, Mith Lively con 7, en carreras limpias Rolando Valdez 1.78 y ponchados Sergio Mitre con 47, aquí el poblano César Vargas va en sexto con 46.

El día sábado asistí a una reunión con médicos de la generación 68-72 y platique con el doctor Ricardo Anaya, le comente sobre el caso de Edson y me dijo que son tres los peloteros poblanos que han dado el paso de la Liga Infantil Zaragoza a la Mexicana, el otro es César Vargas de 26 años que pertenece a los Padres de San Diego y que se caracteriza por la potencia de sus lanzamientos, en 2017, en la liga Triple A, en 68 entradas ponchó a 78 y ahora en la Invernal en 34 tiene 40.

El otro es un pitcher, el más joven de ellos, de solo 21 años, Edgar Torres, quien en 2017 con Monterrey tuvo 3-0 en 41 juegos y 6.93 en carreras limpias y con Hermosillo lleva 1-0 y 15.19 en carreras limpias. Un gran logro del beisbol de la Liga Zaragoza.

PD. Igualmente, con relación a la sensación japonesa, Shohei Ohtani, ya desechó equipos con quienes no jugaría y son Yankees, Boston, Mets, Oakland, Pittsburg, Tampa Bay, Minnesota y Milwaukee.