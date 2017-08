Iniciaron series de semifinales

Finalmente el domingo llegaron los partidos de las semifinales en la Liga Mexicana del Beisbol.

Me referiré en primer lugar lógicamente a los de Puebla, en el Estadio Hermanos Serdán ante un lleno, los Pericos de Puebla respondieron al cariño y entusiasmo de sus aficionados, y en un juegazo, ganaron a los Tigres de Quintana Roo 7 a 1.

La verdad tenía muchos años de no ver a los aficionados tan llenos de entusiasmo respondiéndole a sus Pericos y en un duelo de picheo hasta el séptimo inning, tenía que ser el fatídico, con el marcador 2-1 a favor de Pericos, Carreón inició con hit, Borbón tocó y se pusieron hombres en primera y segunda, Chávez tocó y puso a corredores en segunda y tercera, Salas negoció la base y se llenó la casa, Arredondo logró una rola entre primera y segunda lo que parecía un hit y entraban Carreón y Borbón, Tigres pidió la repetición y se vio que la pelota rozó a Salas, se declaró el out y se regresaron Carreón y Borbón, inmediatamente al segundo lanzamiento Ricky Rodríguez dio un bambinazo que trajo todas las carreras, ganó J. Roenicke y perdió K. Loe.

Hoy, al ver el box score vi sorprendido que pusieron que entraron 7 mil 146 aficionados, a todas luces y con plática de más de cinco que estuvimos en el estadio, además de las fotos que subió al Facebook Guillermo Cabazos, se ve claramente que fueron más de 10 mil, no me explico qué sucede con la Liga sobre estos aficionados, tendría que haber una aclaración al respecto.

Antes de comentar los otros partidos, la verdad la página de la Liga está bastante mal, el caso concreto es del cubano Yadir Drake, al cual dos o tres días antes lo habían sacado de ser el líder bateador para después ratificar, a este respecto me comunique como 15 días antes con una persona de la página y le pregunté sobre Drake, me dijo que a lo mejor no le alcanzaban los turnos legales para ser campeón, con el campeonato de Drake en los últimos seis años, tres han sido los cubanos campeones bateadores, en el 2013 B. Canizares y M. Abreu.

En el otro partido de la Sur, Yucatán otra vez con buen pitcheo del cubano Y. Negrin ganó 2-0 a León, perdió Marco Quevedo.

En la Zona Norte, la sorpresa fue que Rieleros ganó 7-3 a Toros con 2 jonrones del "pocho" J. Vargas que produjo 4 y otro de J. Castillo con 2, ganó el dominicano F. del Rosario y perdió el venezolano C. Hernández, en el otro partido, Sultanes ganó 5-2 a Acereros con también rally de 3 en la fatídica, perdió J. Lowey.

Ahora, habrá que esperar una semana para ver cómo quedan los resultados y quiénes son los que disputarán las finales en sus respectivas zonas.