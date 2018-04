El beisbol no puede ser mecánico

Con el paso del tiempo muchos managers del beisbol, tanto de Grandes Ligas, como de la Liga Mexicana, principalmente, han hecho del beisbol algo mecánico; esto en cuanto al manejo del pictheo, sobre todo de los famosos preparadores y cerradores.

Fuimos testigos de que esto no funciona mecánicamente en el juego del día viernes entre Durango y Pericos, que al llegar a la novena entrada, donde Pericos ganaba con ventaja de 6 a 1, el abridor de Puebla, el zurdo de 23 años Romario Gil, había lanzado un excelente partido, pues en seis entradas sólo le habían conectado dos hits y ponchado a nueve, pero lo que realmente debió haber contado para su salida es que sólo había lanzado 76 lanzamientos, para este servidor bien pudo haber lanzado otra entrada, el relevo de Yosiel Hurtado hizo bien su relevo en la séptima sin problema, al igual que David Richarson; pero se trae al cerrador, que no sé qué iba a cerrar con esa ventaja El-Ha Muhammad y le hacen cuatro carreras sin sacar out y a Sassagi Sánchez que fue el perdedor le hicieron dos carreras.

Vuelvo a insistir, el beisbol no es mecánico, no entiendo este nuevo beisbol, antes se decía que manejaban con el librito en referencia a los sacrificios y robo de bases, que normalmente resultaban para anotar carreras en juegos apretados, bueno, pero así es ahora el beisbol llamado moderno.

Una mancha más para la Liga Mexicana, el día 10 de abril después de los famosos cambios de Monclova con Pericos, en que se manejó a base de puros rumores y que la Liga después de tres días de especulaciones, emitió un comunicado donde regula los cambios y afirmó que a partir de dicha fecha ya no se permitirían cambios entre estos dos equipos, basado según ellos en un pacto de caballeros entre Benavides Monclova y Benavides Puebla, pacto que sólo duró cuatro días, pues el domingo 15, Matt Clarck llegó de Monclova a Pericos.

Otra sorpresa es que hasta ayer Kyle Drabek fue puesto en la lista de reserva, hace como una semana le pregunté a Miguel Angel Byrd sobre este pitcher y me contestó que ya estaba en la lista de reserva; esto hace pensar que la Liga se maneja con medias verdades o medias mentiras.

Algo sigue sucediendo en Monclova, pues su cerrador Chad Gaudin fue dado de baja a pesar de sus números buenos de 1.69 en carreras limpias, todos estos problemas de Monclova se reflejan en sus números.

Posiciones

A seis juegos de llegar a la mitad de este primer campeonato, estas son las posiciones: Zona Sur, Yucatán 16-5, Tigres 14-6 a 1.5, Diablos y Pericos 13-8 a 3 y alejados de ellos los demás equipos.

En la zona Norte, Monterrey 15-6, Tijuana en plena recuperación 12-9 a 3.0, Aguascalientes 11-10 a 4.0 y Durango 10-11, que creo que serán los equipos para playoffs.

Lo que decía de Monclova, va con marca de 7-13 a 7.5 y sólo están debajo de él Unión Laguna con 6-15 y Campeche con 7-14, es una crisis para la categoría de Monclova.

Pericos se va de gira tres series a Campeche, Tabasco y Tigres.