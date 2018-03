Análisis equipos Zona Norte

Con este articulo daré una semejanza de cómo estarán los equipos de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol; antes veremos cómo terminaron estos equipos en la temporada pasada: Tijuana 76-34, Monterrey 68-41- 7.5, Monclova 67-41-8.0, Aguascalientes 64-46-12.0, Laguna 60-49-15.5, México 57-52-16.5, Saltillo 44-64-31.0 y Durango 43-66-.32.5.

Esta Zona a diferencia de la Sur, seis equipos terminaron arriba del .500, o sea, ganaron más juegos que los que perdieron; en la Zona Sur, propiamente, Yucatán que terminó con 63-42, pues Pericos ganó 56 y perdió 54 y todos los demás estuvieron debajo de los .500.

Con los mismos parámetros, que son victorias por sus lanzadores conseguidas en el 2017 y también los cuadrangulares conectados en ese mismo año, estos son los pronósticos.

Definitivamente, otra vez el equipo más fuerte son los Toros de Tijuana, sus lanzadores abridores consiguieron 41 victorias y sus toleteros conectaron 91 cuadrangulares, tremendo equipo estos Toros que seguramente irán por su segundo campeonato consecutivo, no se le ve lado flaco, además contrataron a Maxwell León, hijo de Maximino que fue dado de baja por Campeche, versátil pelotero que bien pudieron contratar los Pericos.

Para segundo lugar, están los Rieleros de Aguascalientes, su pitcheo consiguió 38 victorias y sus toleteros 84 cuadrangulares.

Tercero, será el hermano mayor de Pericos, los Acereros del Norte o Monclova, su pitcheo se desmoronó con la salida de Josh Roenike y Ryan Verdugo que se fueron a China y Héctor Galván, que juntos, lograron 23 victorias, otra salida fue la de Iván Salas, bien se dice que a los peloteros no les gusta Monclova o su directiva, su pitcheo tiene 30 victorias y sus toleteros 81 cuadrangulares.

Cuarto, casi peleando al tercero, están los Sultanes de Monterrey, su pitcheo 37 victorias con 57 cuadrangulares.

Vendrá pelando lugar también para los playoffs los Bravos de León, con 40 victorias y 47 cuadrangulares.

En los últimos estarán Saltillo con 30 victorias y 84 cuadrangulares, definitivamente mal a los hermanos menores, Laguna hermano menor de Yucatán con sólo 12 victorias y 24 cuadrangulares y Durango con 28 victorias y 18 cuadrangulares.

Grandes Ligas

Bueno, un interesante reportaje de un portal llamado Five Thirty Eight, con respecto a los rompimientos de récords de cuadrangulares, el de 6,105 que rompió el de 5,693 del año 2000 en plena época del uso de esteroides; este estudio fue con una serie de pelotas oficiales de la marca Rawlings del 2015-2016 y se vio que aumentaron la densidad en un 7 por ciento, esto respectó a los polímeros que es el centro de las pelotas, asimismo el forro contiene un 10 por ciento menos de silicón, según estudio de Ken State University esto lo hace menos resistente al aire, lo que hace que vuele más en un promedio de 2.5 metros, recordemos que cuando hice el artículo sobre los récords de cuadrangulares me referí a que algo tenía la pelota y ahí están los datos.