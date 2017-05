Actualidad en Liga Mexicana

La Liga Mexicana después de 49 juegos, o sea casi la mitad de la temporada de 110, tiene muy claras sus posiciones.

En la Zona Norte, la voltereta la dio los Sultanes de Monterrey, que se ve un equipo más hecho que Tijuana que parecían los favoritos, vimos el pasado fin de semana a Sultanes contra Pericos y se ve una novena muy bien en todas sus líneas, en pitcheo tienen a A. Castro con 8 victorias, Solano con 5 y Sigman con 4, y sobre todo, un pitcheo donde el preparador N. Struck y su cerrador W. Obispo hacen una buena pareja; Sultanes va de líder con 36-13 y Tijuana 32-18 a 4.5, sólo se ven bien Acereros con 29-21 a 7.5 y Laguna con 29-22 a 8, lejos Aguascalientes y Diablos con 27-24 a 10.0.

En la Zona Sur, el otro trabuco Yucatán, con tremendo pitcheo de Y. Negrín 6-2, J. Samayoa con 6-0 y Delgadillo con 5-1, además de su cerrador J. Asencio con 14 salvados y dos buenos preparadores J. Barraza y A. Betancurt, más 6 bateadores arriba de .300, esto se refleja en las posiciones, va de 31-18 de líder y de ahí todos debajo de .500, Puebla 25-26 a 7.0, Tigres 23-25 a 7.5 y un equipo que viene empujando Veracruz con 23-27 a 8.5 y con posibilidades a clasificar Oaxaca 22-28 a 9.5.

Números

El de Durango Y. Drake está de líder de bateo con .401, C. Roberson .380 y Luis Borge .374; en cuadrangulares C. Brown de Tijuana 13, J. Castillo Aguascalientes y A. Leddi con 12, en producidas R. Álvarez de Laguna 57 y J. Castillo y C. Brown con 52-51.

En pitcheo, en ganados A. Castro de Monterrey 8 e I. Delgado de Oaxaca 7, en carreras limpias N. Molina de Veracruz 2.33 e I. Delgado 2.39 y en ponchados I. Delgado 69, K. Loe de Tigres 59 y J. Lowey de Monclova 57.

Pericos de Puebla, perdió en casa series ante Sultanes y Monclova 2-1, con Monclova nos ganaron los Lara, Orlando y Mauricio, Puebla bien en bateo va cuarto. En la Liga con .299 y en pitcheo en octavo con 4.66 en carreras limpias.

Les falta un buen abridor y pitcheo intermedio, pues el único que funciona es Mario Morales, en abridores sólo J. Roenicke con 5-3 y Meza 3-1, a D. Eveland lo han puesto de relevo últimamente.

Pericos va de gira a Campeche el 30-31 y 1, recibe a Tabasco 2, 3 y 4 y el 6, 7 y 8 en serie difícil va a Yucatán, después a Tigres 9, 10 y 11 y termina la primera mitad recibiendo a Oaxaca 13, 14 y 15.

Por problema de espacio de esta columna la otra semana comentaremos sobre el beisbol de Grandes Ligas.