¿Qué sería del equipo sin ese roster?

Al principio quizá parecía una exageración cuando el mánager Víctor Bojórquez anunció que la cantidad de peloteros que tenían los Diablos Rojos en su roster le permitía armar dos line ups con varios cambios, y que dependía de si el pitcher rival era zurdo o derecho. Esto lo hizo por dos cosas, primero por utilizar a los cuatro foráneos que acababan de llegar y segundo por darles su lugar a los jugadores mexicanos que fueron la base del equipo y que no merecían ser sentados.

Y después de tan solo nueve juegos, el equipo sonríe por tener a todos los peloteros que iniciaron la temporada, y no solo por los seis triunfos que presume en el standing (a cambio de tres descalabros), sino porque las lesiones los han atacado desde temprano y han tenido sustitutos perfectos que no han sacado de balance al equipo.

Primero fue Carlos Corporán quien tuvo una pequeña herida en uno de sus dedos que le impedían tomar bien la pelota y Ricardo Valenzuela cubrió el plato en el segundo y tercer encuentro frente a Puebla. Después, en el primer choque de la serie contra León, Luis Cochito Cruz se lastimó luego de pegar un triple. De inicio parecía ser solo una contractura pero después se vio que fue un pequeño desgarre que lo tendrá fuera de acción 10 días, teniendo como fecha de regreso posible el próximo viernes.

Y ayer la atención se puso en Juan Carlos Gamboa, quien en una jugada corriendo hacia segunda chocó con el intermediarista de Oaxaca y cayó al campo, quedando lastimado. Salió del juego y en su lugar el mánager mandó a Alex Ortiz, moviendo a Henry Urrutia del jardín izquierdo a la primera y a Alexei Ramírez de la inicial a las paradas cortas. Y tan tan, problema resuelto.

Eso es lo que Diablos Rojos puede presumir en este momento, no solo tener calidad al bat en todos sus hombres a la ofensiva sino que la mayoría de sus integrantes pueden cubrir varias posiciones defensivas y así, las ausencias que han tenido duelen menos.

Sería un ideal que los movimientos que han hecho fueran simplemente por estrategia, pero el ser retados por las odiadas lesiones no los ha hecho sufrir como en otros años, ya que la falta de Corporán, Cruz (en otro juego Fabela luego de que chocó contra la barda tras llevarse un batazo tuvo que dejar el duelo, aunque no se ausentó más) y ahora a la espera de lo que suceda con Gamboa, no han debilitado al escuadrón capitalino, quien ha sufrido múltiples metamorfosis pero en todas ha mantenido un alto nivel de desempeño.

De ese tema nunca habló el staff de coacheo pero ahora, con hechos, han mostrado el real valor de tener un equipo plurifuncional con muchos utility, algo que resulta más importante que armar dos line ups distintos, uno contra zurdo y otro contra derecho. ¿Qué sería del equipo sin ese roster?

