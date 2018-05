¿Qué veremos en Cancún?

Es un hecho que el Diablos contra Tigres es una serie con sabor a historia, que escribió cientos (¿o miles?) de capítulos que fueron alimentando la vida de la Liga Mexicana. Algunos restos de la que fue una rivalidad de abolengo se niegan a morir en la ciudad de México y es una serie muy esperada por los aficionados, pero no es lo mismo en Cancún. A partir de este viernes arranca la segunda parte de esta confrontación en la temporada pero en Cancún, ¿qué será lo que se vea?

En el terreno de juego estarán el segundo y tercer lugar de la Zona Sur, conjuntos que están pegaditos tratando de alcanzar a los Leones de Yucatán, así que se tendrá a dos conjuntos equilibrados, con lo que seguramente será una serie intensa y tensa, como lo fue en Yucatán. La última ocasión que se enfrentaron los pingos barrieron a los felinos, algo que no creo que se repita este fin de semana.

Pero más allá de ver lo que pase en el campo, me interesa ver lo que se dé en las tribunas. Es un hecho que para la afición en Cancún, el Diablos-Tigres no tiene el mismo significado que para los capitalinos, y aunque sí asisten al parque de pelota, está lejos de verse lo que sucede en la CdMx. El parque Beto Ávila tiene una capacidad de nueve mil aficionados y dudo que se vaya a llenar algún día en este fin de semana. Nada cercano a lo que sucedió en Yucatán, donde en los tres duelos que se dieron asistieron 25 mil, 598 aficionados. Buenas entradas sí habrá, pero no un lleno, aun cuando será una confrontación con sabor a playoffs, que no dudo que se vaya a dar en postemporada, por cierto.

El detalle...

Ayer me llamó la atención lo que algunas personas han mencionado sobre el uniforme rojo con los números y las letras camufladas de los Diablos. En vivo es bastante atractivo y luce, pero en televisión es muy complicado ver qué número es y el apellido del pelotero.

En otras cosas...

Ayer, a la hora del beisbol (cerca de las siete de la noche) se dieron dos mensajes en Twitter con no muy buenos mensajes. Uno era de Vladimir Pozo (@VladimirPozoC80 cronista de Televisa Deportes), quien escribió: “Por fallas en la señal originada en Aguascalientes, queda oficialmente suspendida la transmisión del tercero de la serie entre Tecolotes y Rieleros en #Univisión TDN. Estén pendientes de próximas transmisiones de la LMB”.

Después, la cuenta de Terreno De Juego (@tdjmedios), medio deportivo de Yucatán, reclamó lo siguiente: “Hoy no habrá transmisión en vivo por televisión, ni

@SipseDeportes ni @Trecevision, por disposición de la @LigaMexBeis quien de nuevo no respeta a los medios de comunicación locales que tienen un acuerdo con los

@LeonesOficial”.

Duros mensajes los dos, en los cuales se ve el otro lado de la moneda.