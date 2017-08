Tomateros pone el ejemplo

Tomateros de Culiacán acaba de dar un gran ejemplo acerca de lo que los equipos de beisbol en México deben hacer: salir de su mundo y darse cuenta de que su impacto es nacional y no solo local.

¿Qué hizo la novena culichi? Realizó una ponencia llamada "¿Cuál es la oferta deportiva real en México?" A ese evento invitaron a directivos de diversas empresas para hablar de este tema pero también, para presentar su producto como una opción para patrocinar. ¿Qué tuvo de diferente? Que dicho evento se realizó en la Ciudad de México.

Estando con la gente de mercadotecnia del club, les pregunté qué fue lo que los motivó a salirse de Culiacán y de su estado para ir a una ciudad a mil kilómetros de distancia para presentar a su organización como un producto atractivo y que deja ganancias. Su respuesta fue que tras organizar la Serie del Caribe del 2017, se dieron cuenta de que su impacto podía y debía de ser nacional.

Excelente visión y excelente ejemplo para los 23 equipos de beisbol profesional (hablando de LMB y LMP).

Me da gusto que hayan hecho esto porque he sido testigo de actividades y comentarios que me dejan ver que muchas escuadras piensan, sienten, creen, que solo en su plaza o ciudades cercanas tienen fans y que fuera de esos lugares, a nadie les interesa.

Increíble y gigantesco error. Todos los equipos tienen un impacto nacional, unos más que otros, pero lo tienen, y así es como deberían pensar y trabajar. Y eso no solo les permitiría atender a sus fans en todas partes sino que les generaría ganancias.

Ejemplos tengo. En Veracruz una ocasión me tocó ver caminando en la playa a un fan de los extintos Delfines de Ciudad del Carmen, me llamó la atención y al preguntarle si vivía allá, me dijo que no, que él residía en el Puerto, pero que era fan de los Delfines. En la Ciudad de México, un compañero de equipo en la Liga Tranviaria, era fan de los Vaqueros Laguna. Nació y vivió allá, pero por azares del destino ha vivido en CdMx muchos años, pero él es fan de esa novena. En Puebla me tocó ver a un aficionado de los Charros de Jalisco, con gorra y jersey originales.

Así es equipos LMB y LMP, son equipos nacionales no locales, anímense a quitarse los blinkers (careta de nylon que se le coloca en la cabeza a los caballos para limitar su campo visual para evitar distracciones) y busquen los mercados cercanos y lejanos del país.

