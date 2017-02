Eso nunca lo sabremos

Todo depende de cómo lo quieras medir. Si quieres elegirlo por los 5 anillos de campeón que tiene, sí lo es. Si quieres poner a Tom Brady como el mejor jugador de la historia por lo que estadísticamente ha hecho, está entre los mejores. Si buscas calificarlo por el dominio que ha mostrado en 17 años de carrera, entonces lo puedes poner como el mejor de su época.

¿Es el mejor de la historia? Ese título no se le puede dar a ningún jugador simplemente porque no hay un reglamento o una lista de requisitos con los que se otorgue esa calificación. Esto solo es de opinión.

Para la mayoría de los aficionados de la actualidad, claro que lo es, porque es un jugador fuera de serie, que estará en el Salón de la Fama y que estadísticamente ha hecho cosas que otros no, pero, ¿con quién comparan a Tom Brady? Con sus contemporáneos. Brady por supuesto que es mejor que Peyton Manning, Ben Roethlisberger, Aaron Rodgers, Andrew Luck, Drew Bress, con quienes compartió temporadas, y no solo en la cantidad de anillos de Super Bowl, ha alcanzado cosas que ellos hicieron pero con menor impacto.

Ahora, si se le pregunta a fans que vivieron y fueron testigos de las mejores temporadas de Joe Montana, Brett Favre, Dan Marino, John Elway, y han visto a Brady, la calificación de mejor de la historia tendrá menos votos para el QB de los Patriotas.

Y si nos vamos más atrás, los que disfrutaron de las proezas de Roger Staubach, Fran Tarkenton, Johnny Unitas, Terry Bradshaw o Bart Starr, le pueden dar menos votos a Brady. Estos QB son leyendas, están en el Salón de la Fama, fueron campeones (excepto Tarkenton), dominaron su posición, cambiaron a sus equipos y a la Liga y se separaron del resto. Al igual que Brady.

¿A quién le hacemos caso? ¿A los más veteranos que probablemente vieron jugar a todos los que mencioné? ¿A los que solo vieron a los de la generación del Draft del 84’ en adelante? ¿A los que vieron cómo comenzó y ha crecido el legado de Brady? Todos tendrían un voto igual de válido, todo es cuestión de enfoques.

Brady es el mejor QB de la historia en muchas cosas, desde los títulos hasta nombramientos como MVP, es un líder en todos los sentidos, no solo ha transformado a los Patriotas, sino a los otros equipos y a la Liga. Por eso, me gustaría calificarlo como un pasador que no es terrenal y de esos solo hay unos cuantos. Afortunadamente nos ha tocado verlo porque en la actualidad no hay nadie como él, pero antes, sí los hubo.