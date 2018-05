Todo esto se practica

En la parte alta de la tercera entrada, los Guerreros de Oaxaca tenían hombres en primera y segunda con un out. Entonces, el lanzador y su defensiva sorprendieron. Preparado para lanzar, Octavio Acosta reviró a la segunda base, donde David Vidal llegó para tocar a Rafael Ynoa, quien no se esperaba la jugada. Un pitcheo después, Yuniesky Betancourt rodó a las paradas cortas y se colgó el tercer out.

Espectacular es ver este tipo de jugadas y más es saber cómo se preparan. La pretemporada es una época pesada para todos los que forman parte de un equipo. La agenda está cargada de actividades, intensa preparación física, prácticas de bateo, bullpen, ensayos defensivos y el conocer (o reconocer) las estrategias de juego que llevarán a cabo en la temporada, entre otras cosas, las señales que se usarán para coordinar alguna jugada en especial, como una revirada a segunda base. Con los peloteros nuevos es importante el repasar estas estrategias tanto en teoría como en la práctica. Así, en la pretemporada entrenaron con cada uno de los lanzadores y los infielders, esas jugadas y las señales que se usan para comunicarse lo que se va a hacer.

Hay jugadas que se mandan que son más comunes, como la manera en que van a buscar la pelota ante un bateador que va a tocar la bola, pero habrá algún momento en cierto juego, donde se tenga a un corredor en segunda que esté abriendo lo suficiente para buscar sorprenderlo con una revirada. Como ayer.

Con este tipo de situaciones solo queda claro que todo, prácticamente todo lo que hagan los peloteros cuando están a la defensiva, puede ser una señal. ¿Tocarse la gorra con la mano derecha? Sí. ¿Quitarse la manopla, tocarse la cara y volvérsela a poner? Sí. ¿Cruzar los brazos por atrás de la espalda? También.

Aunque como aficionados no vamos a estar pendiente de todo lo que hagan los peloteros, no está mal de repente poner atención a lo que se hace, igual en una de esas pescamos alguna señal.

A votar

Con menos de dos meses de temporada regular, se abrieron las listas para votar para el Juego de Estrellas, que se va a realizar en Yucatán. En la página de la Liga Mexicana se puede tener acceso al portal para elegir a los peloteros que participarán en este duelo. Se puede votar la cantidad de veces que se desee.

Twitter@mikeboada