Hicieron que me equivocara

Yo creía que el paso del tiempo y el no haber vivido en carne propia lo que significaba un Diablos-Tigres en el Parque del Seguro Social y, hasta en lo poquito que se dio en el Foro Sol, iba a disminuir la pasión por esta serie. La verdad yo no creía que aun conociendo el significado que por años tuvo ese duelo, los actuales jugadores iban a emanar tan fuertemente las ganas de enfrentarse al por años “odiado rival” de ciudad. Pero me equivoqué.

La afición nunca va a perder esa pasión, eso me queda claro, pero también veo que el número de seguidores felinos difícilmente aumentará, ya que el paso del tiempo es implacable y va borrando poco a poco esa cercanía que provoca enamoramiento y que, obviamente, aunque se puede heredar, irle a un equipo que no juega en tu ciudad desde 2002 (16 años) y que lo verás un fin de semana en la ciudad de México, no es algo pueda arrastrar a muchos nuevos fans. En pocas palabras, es muy difícil enamorarse de alguien a quien no ves.

Pero los fans que fueron el fin de semana en el Fray Nano volvieron a protagonizar un ambiente único, una fiesta que solo se da en el Diablos-Tigres en la Ciudad de México, no en Cancún y tampoco en el tiempo en que estuvieron en Puebla. No fue un ambiente de playoffs, ese es distinto, este es un sentimiento que sale del fondo del corazón de los seguidores. Que anote una carrera tu equipo lo celebras al máximo, que le empaten o le den la vuelta, duele y mientas madres, aunque todavía haya más entradas por jugar.

Y eso que se vivió en las tribunas del pequeño Fray Nano se replicó en el campo.

Aclaro, no estoy hablando del profesionalismo de los peloteros ni de su entrega en el terreno, sino en verles las expresiones, ver la forma en que celebran una carrera o una gran jugada o un jonrón, en ver cómo se les iluminaban los ojos al llegar barridos a tercera base al robarse una base. Esa pasión solo sale en juegos como estos.

Honestamente del lado de los Tigres no puedo hablar del tema porque no los he visto jugar en vivo en otras series y no sé el nivel de intensidad que presentan, pero sí me queda claro que dos jugadores que vivieron un Diablos-Tigres versión original (o sea, cuando ambos jugaban en la Ciudad de México), Pablo Ortega y Luis Mauricio Suárez, saben que es algo aparte. En la actualidad el conjunto está formado con peloteros que se han ido integrando al club hace poco, y creo que el sentir la camisola felina como parte de tu piel es clave para transformarte en una confrontación como esta. El equipo vive una transición, una renovación en la que ya no se ven a jugadores con la piel de tigre que por años visitaron el Foro Sol y el Fray Nano. Son caras conocidas, pero que venían de otras escuadras.

Aun así lo confirmo, no creía que dentro del terreno se podía revivir una pasión que dejó de existir en su forma original en el 2001, cuando Tigres se fue del DF. Pero me equivoqué. Y eso lo agradecieron todos los fans. ¿Tú cómo lo viste?

