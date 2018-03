Y vienen más

Los reportes apuntan a que Omar Infante será el siguiente pelotero con amplio camino ligamayorista al que pronto se le verá en el circuito de verano mexicano, lo que confirma que con el factor dinero y el aumento de nivel que se ha dado con la llegada de otros peloteros, los equipos nacionales se convierten en un sitio más atractivo. Eso es bueno para los fans.

Por la década de los 40 y 50, el beisbol veraniego en México se convirtió en un lugar interesante, no solo para los peloteros de raza negra que en Estados Unidos eran segregados, también para jugadores de gran calibre que fueron convencidos a billetazos para saltar al terreno en un parque local, y aunque eso no ha dado, ni se volverá a ver, peloteros de renombre ya se están animando a probar.

Es algo que los fans que saben de beisbol aprecian, no así los ignorantes. Es estúpido criticar que un pelotero con pasado ligamayorista decida venir a México y por ello descalificarlos o considerarlos como cartuchos quemados (como me han escrito en Twitter), ¿en serio creen que alguien en su mejor nivel va a dejar Grandes Ligas para venir a México?

No vienen en su mejor nivel, pero eso no significa que no tienen nada por aportar y que están muy por debajo del nivel.

Así entonces descalificaríamos que algunos jugadores como Alexei Ramírez, Yuniesky Betancourt, Daric Barton u Omar Infante decidan venir a la pelota mexicana teniendo todavía beisbol por dar; el hecho que quizá sus mejores épocas quedaron atrás, no significa que estén por debajo del nivel de la LMB, y es un hecho que tienen el perfil para aportar.

Si vienen y no aportan, sí se les puede decir cartuchos quemados, antes es demasiado fácil calificarlos así.

Ahora se escucha que Infante está por firmar con alguna novena de la Liga, lo que evidentemente ayudará a aumentar el nivel de calidad y sirve, además, como un ejemplo y una guía para los jóvenes que estén en ese equipo.

Definitivamente el beisbol de ahora no es como en la época en que el magnate Jorge Pasquel pudo traer a esas estrellas de raza negra y ligamayoristas, pero en el actual también hay dinero y una cosa importante: estadios de mejor calidad, y no hay que olvidar la tecnología que actualmente le permite a esos jugadores mantenerse en el radar de los equipos de Estados Unidos o de Japón para, en algún momento, recibir el llamado de nueva cuenta.

Obviamente, existe la posibilidad que todavía esa lista tenga más nombres, y no solo de peloteros estadunidenses, también hay dominicanos, venezolanos o puertorriqueños que pueden estar en Ligas Menores y encuentren una mejor oferta en México, y en ese grupo también hay mexicanos que pueden volver a lo largo de este 2018 o para las siguientes temporadas.

Aunque todos queremos que Óliver Pérez permanezca en Estados Unidos, cada vez luce más cerca que lo veamos en la pelota de verano, y como él hay nombres que en un futuro posiblemente estén de vuelta, como lo han hecho Luis Cochito Cruz o Ramiro Peña, a quienes es un gusto tener en gran nivel todavía.

Twitter@mikeboada