Prepárense para más MLB en México

Lo difícil era convencerlos de volver, así que debemos prepararnos para tener más. En México se ha mostrado a lo largo de la historia que tenemos la capacidad humana, organizacional y económica para montar un evento de nivel mundial que cumpla con los estándares que se piden y que en las tribunas haya una respuesta de los aficionados. Y MLB lo volvió a confirmar, y ellos están preparados para volver. Y nosotros estamos listos para ver más beisbol.

Por años MLB sabía del interés económico y de aficionados que existe en nuestro país por la pelota caliente. Por eso decidió que en 1996 se organizara una serie de tres encuentros en Monterrey. Fue un movimiento bien calculado, con dos equipos de mediano perfil (San Diego y Mets) con Fernando Valenzuela lanzando para los Padres, en un estadio que tenía seis años de existencia. Luego de esa prueba, en 1999 se apostó a que hubiera un juego, uno inaugural, con los propios Padres y los Rockies, con Vinny Castilla. Otra apuesta en la que no perdían. Pero después de eso los pasos que se dieron fueron menos espectaculares: juegos de pretemporada en el Foro Sol y en Hermosillo (esos más que nada por la cercanía de Arizona y la relación entre la oficina de los Diamantes y la de los Naranjeros).

Entonces vino una ruptura, o así lo veo yo. Después de que los Marlines y Astros quedaron empatados a dos carreras en un choque en 2004, el sonido local hizo el anuncio de que, por reglamento, el duelo terminaría así después de 9 entradas. Los fanáticos abuchearon y cuando un grupo de directivos de MLB caminaba por el campo para salir por la puerta del jardín central, los aficionados empezaron a lanzar vasos de cerveza y refresco al campo. Nadie salió lastimado, pero me queda claro que el reporte que se dio para nada fue positivo. MLB no volvió a traer juegos al Foro Sol, y de cierta manera regresó cuando se jugó una ronda del Clásico Mundial ahí en 2009.

Pero el tiempo cura todo tipo de heridas, y esas sanan más rápido cuando hay dinero, un sitio con el nivel de calidad que se requiere y afición a lo que no solo le gusta sino que sabe de beisbol. El nuevo comisionado, Rob Manfred, ha tenido en su lista de trabajo la internacionalización de las Grandes Ligas, y México es una prioridad. Manfred llegó a la oficina de MLB en agosto de 2014 y en cuatro años se cristalizó el primer paso de su proyecto con la serie entre Dodgers y Padres (teniendo una serie de pretemporada en el Fray Nano en 2016), y como se trabaja a esos niveles, no se trabaja con pasos cortos, sino con largas zancadas, o sea, no se firman visitas así por solo un año, sino se pactan por varios años.

Después de lo que sucedió en Monterrey con más de 65 mil aficionados, con la cobertura mediática y el movimiento en redes sociales que se dio y con la derrama económica que se presentó, los encargados de traer el evento presentarán un reporte y a partir de ahí se trabajara en lo que sigue... ¿más juegos de temporada regular? ¿Encuentros de Spring Training? ¿Más ciudades con beisbol de MLB? ¿Ser un candidato a tener un equipo MLB? Prepárense con lo que viene...

Twitter@mikeboada