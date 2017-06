¡Mayora y Drake, con 29 y 25 juegos al hilo dando de hit!

Cuidado con los Generales de Durango y sus bateadores. Empezaron la temporada rodeados de mucha incertidumbre y ahora resulta que tienen varias joyitas que varios preguntan, ¿de dónde salieron, en dónde estaban?

Después de padecer de todo al empezar la temporada y de jugar como local hasta el 3 de mayo, los Generales de Durango se movieron para ir reforzando las áreas de donde cojeaban. El nuevo club heredó el roster de los Delfines de Ciudad del Carmen y eso no era buena noticia para ellos ni para sus nuevos aficionados. El mánager Joe Álvarez recibió una papa caliente con la que tenía la misión de competir en la Zona Norte. El primer mes lo terminó con una marca de 11-16 y después de metió en un tobogán donde perdió 14 juegos al hilo, sí, 14, pero la directiva presentó una característica que en otros estados de la República Mexicana no conocen: tuvo paciencia. Aunque muchos lo hubieran hecho, ellos no corrieron a su mánager y dejaron que siguiera trabajando, a la par de que ellos veían la forma de ponerle más cemento a las partes que necesitaban resanar. Y después de que el equipo con muchas caras nuevas empezó a engranar, las cosas han cambiado.

Durango entonces empezó a ganar y suma seis series consecutivas ganadas, una inyección de oxígeno y de motivación para todos. Y parte de esa recuperación se la deben a su cuarto y quinto bat. ¿Quiénes son? Daniel Mayora y Yadir Drake.

Ninguno de los dos había pisado antes un diamante de la Liga Mexicana, sus nombres nadie los conocía pero ahora, ya se han vuelto en una atractiva moneda de cambio para los equipos con recursos que quisieran hacerse más fuertes.

Mayora llegó sin ser conocido, pero ahora es el pelotero que suma 29 juegos al hilo dando de hit, así es, 29, la mejor racha de la temporada y una sumamente importante pensando en ver historia.

Drake también comenzó la temporada siendo un refuerzo cubano y ahora, ya que se ha adaptado a la LMB, tiene 25 choques consecutivos dando de imparable, presumiendo además que es el líder de porcentaje de bateo (.408) y de home runs (14).

Ambos van a estar en el Juego de Estrellas pero ya no como unos desconocidos que llegaron a los Generales, sino como dos de los bats más explosivos de la LMB que están para cosas grandes.

Mayora (de Venezuela) comenzó su gran racha el 6 de mayo y está a siete juegos, siete (sin contar el de ayer), de empatar la marca de choques al hilo con hit, récord que comparten Luis de los Santos y Carlos Gastélum. Lo más estresante de todo, es que Mayora podría empatar esa marca hasta después del Juego de Estrellas, ya que solo quedan seis juegos antes de la pausa de media temporada, ¿llegaremos al martes 20 de junio esperando ver a Mayora dar hit en su encuentro 36?

Esperemos, pero mientras, qué gran sabor de boca que están dejando estos dos extranjeros que ayer, a pesar de que los Generales fueron blanqueados, ambos conectaron un hit.

