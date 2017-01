¿En qué equipo juegan los fans?

El aficionado es el que tiene el poder. Es el aficionado. Sí, ese aficionado que vive en el año 2017, que en su celular puede ver videos o películas, que hace videollamadas, que puede estar entretenido sin salir de casa, sin arriesgarse y gastando menos. Sí, ese aficionado al que parece que los dueños y directivos de la LMB han ignorado y no tienen en cuenta en todos estos meses de discusiones, diferencias, mentadas de madre y rompimientos, ese aficionado es el que tiene el poder.

Al fan no le ganan con puros mexicanos o mexicoamericanos en su roster, no le ganan presumiendo que son una liga de desarrollo. ¿Qué van a hacer si se harta y se va? ¿Qué van a hacer si ven que en lugar de jugar en equipo (como es en el campo) los de pantalón largo solo piensan en sus intereses y cada quien jala para su lado? Si se van esos fans... la LMB no es nada.

¿No se dan cuenta de que con un panorama global de tanta incertidumbre en México ustedes aparecen como una gran opción para que las personas encuentren diversión y entretenimiento para TODA la familia y sean un ejemplo positivo entre tanto ambiente negativo?

¿No se dan cuenta del gran compromiso que tienen con la sociedad de ser un ejemplo para los mexicanos (niños, jóvenes y adultos) de que trabajando juntos, en equipo, crecemos?

Estamos en el 2017, la historia les da la gran oportunidad de mostrar que aunque con muchas adversidades y diferencias (aceptables y entendibles) son capaces de ponerse de acuerdo y jugar en equipo, dándole su lugar al aficionado, quien al fin y al cabo es a quien le ofrecen el espectáculo.

¿Nadie cederá y creen que es atractivo tener dos ligas? Perfecto, pero es mejor tener dos Ligas si fuera parte de un plan, de una apuesta de innovar y de darle algo diferente al fan, pero tener dos ligas como consecuencia de una pelea y una clara muestra de división y egocentrismo, no es nada atractivo.

¿Esa imagen negativa quieren dar? Recuerden que la LMB no solo es para 2017, también para 2020, 2027, 2040, ¿o prefieren que el fan se quede en casa viendo Netflix?

