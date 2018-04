¿Qué opinas de los fans por moda?

El beisbol es un deporte complejo, quisquilloso, celoso, pero a la vez tan noble que es fácil que te enamore. Yo creo que te ha pasado que has ido a algún juego de beis con alguna persona que nunca había ido y terminó encantándole, más allá de si entendió mucho, poco o casi nada de las reglas y el desarrollo de un juego. Esa persona seguramente va a querer regresar y muy probablemente más personas se unirán.

Hay dos vías para mantener el amor por el beisbol, la heredada, en la que el abuelo se la inculcó al papá y el papá a los hijos y luego los hijos a las esposas (os) y a los hijos y así... O la que se transmite por medio de la experiencia de ir a un estadio de beisbol.

Uno podría decir: afortunadamente esa historia se presenta muchas veces, porque con ello se va generando nueva afición al beisbol y permite que se dé una necesaria renovación. Pero esa renovación algunas veces trae consigo una faceta que tiene su lado oscuro.

El llevar a nuevos fans trae la tarea de enseñar el juego desde lo más básico (el que está en el montículo le tira la pelota y el otro le tiene que pegar con el bat y correr si le pega) hasta reconocer a los jugadores desde lejos por su simple figura o saber si el out es forzado o no. O temas más profundos (que obviamente se dan después de muchas clases).

Eso puede hacer que te toque estar escuchando al de atrás preguntando a cada momento lo que pasó y de repente ese nuevo fan tiene reacciones de emoción extremas porque algo pasó y todos festejaron, y él también festeja (aunque no tenga idea de lo que sucedió).

El fan del beis es, a veces, muy celoso y cuida a su amor. Cualquiera puede ir a verlo pero llegar y actuar como un fan de hueso colorado en tu primero o segundo juego, es algo inaceptable.

En la actualidad, mucho por lo que se mueve en redes sociales o por las apuestas que hacen los equipos para hacer atractivo el espectáculo que ofrecen en sus estadios, se ha corrido la voz de lo que se vive en un parque de pelota y así se han aparecido personas que, sin saber nada del juego, están ahí.

Así le pasó a César Torres (seguidor en Twitter), quien me hizo pensar en este tema sobre el otro lado de ser un aficionado que entiende y ama este deporte y a quien no le agrada que cualquiera llegue y quiera fingir que es un fan de hueso colorado. Ahí la experiencia de los nuevos fans, o como les dicen unos, los fans por moda, se vuelve algo incómodo para unos.

Pero más allá de que una o dos personas o un pequeño grupo sea fan por moda, César hacía notar que cada vez eran más los que estaban en ese sector que los fans de hueso colorado y eso convertía la experiencia en algo incómodo.

¿Tú qué opinas? ¿Te ha pasado eso? Yo me emociono de ver que gente nueva vaya al estadio y se enamore del deporte que amo, eso me ha pasado varias veces, pero creo que sí tienen que ganarse el título de fan. Digo, eso no cualquiera. ¿O sí?

twitter@mikeboada