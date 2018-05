Son 11 los números retirados por los Diablos Rojos, ya que los portaron peloteros (y un bat boy) que dejaron tal huella que no era correcto que otroa jugadores los volvieran a usar, así, los dorsales que no veremos nunca más con los capitalinos son el 3, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 25, 32 y 33 (actualmente lo usa Óscar Mora, su hijo). Pero entre todas las que sí se pueden utilizar, hay números que actualmente se usan y que, al verlos, me recuerdan a algún jugador que los portó años atrás.

Revisé los números de los peloteros actuales y empecé a recordar a quienes los usaron años atrás y que me tocó verlos jugar:

39: Roberto Kelly (hoy Luis Mendoza).

20: Manuel Vélez (hoy José Carlos Medina).

13: Carlos Valencia/Óscar Robles (hoy Emmanuel Ávila).

5: Ty Gainey y Saúl Soto (hoy Omar Meza).

23: Francisco Córdova (hoy David Vidal)

46: Joakim Soria (hoy Miguel Mejía).

¿De quién te acuerdas al ver los números que usan los actuales peloteros de los pingos? ¿Hay alguno importante que se me haya escapado?

Aclaro, los que aparecen en la lista anterior son de los jugadores que hicieron historia con el equipo, que dejaron una gran huella y que me tocó verlos (y de los que me acuerdo, a ver si mi mente no me juega chueco), a partir de mediados de los años noventa a la fecha. Claro que los siguientes números los traen actualmente quienes los usaron cuando fueron peloteros y dejaron su huella, el 40 de Víctor Bojórquez y el 22 de Luis Fernando Méndez, hoy mánager y coach, respectivamente.

Y solo para recordar los dueños de los números que están retirados con los Diablos, les dejo la lista con sus nombres: 3 (José Luis Borrego Sandoval), 7 (Abelardo Cachorro Vega), 10 (Benjamín Cananea Reyes), 11 (Daniel Fernández), 15 (Alfredo Zurdo Ortiz), 15 (Salomé Barojas), 16 (Nelson Barrera), 17 (Lázaro Salazar), 21 (Héctor Espino), 25 (Roberto Metralleta Ramírez), 32 (Ramón Diablo Montoya) y 33 (Antonio El Abuelo Mora).

twitter@mikeboada