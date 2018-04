¿Cuál es la sorpresa que tiene Diablos?

La invitación que enviaron los Diablos Rojos a los medios de comunicación es para que el martes asistamos a la presentación de su nuevo refuerzo. Así, nada más. ¿Quién será? No han dicho y no lo dirán, pero vamos a jugar al adivino.

Uno tiene bien rastreados a los equipos (digo, es nuestra principal responsabilidad para poder cubrir, hablar y escribir de beisbol) y a los mexicanos en Grandes Ligas o en otras Ligas, así que preguntar aquí, por allá, investigar, te permite saber que Luis Cochito Cruz y Luis Mendoza (dos peloteros cuyo boleto de regreso a la pelota mexicana es de los Diablos), eran dos jugadores que se mantenían como agentes libres en Japón (donde habían jugado) y que estaban buscando un lugar allá o en Estados Unidos. Pasaron las semanas y a Cochito no le ofrecieron un contrato bueno para él y su familia y le dijo que sí a los Diablos. ¿Qué pasaba con Mendoza? Él seguía buscando. Una pequeña lesión lo mantuvo en stand by mientras seguía esperando que le llegara una buena oferta. Pero se recuperó, empezó a entrenar en Hermosillo y... el martes confirmaremos si la rotación abridora tendrá un nuevo miembro en el veracruzano.

El equipo escarlata anunció que iba a abrirle la puerta de nuevo a los extranjeros y fue presentando personalmente a los que llegarían. Claro, dependiendo del peso que tuvieran. Así, hubo presentación de Alexei Ramírez y de Luis Cochito Cruz. Los otros extranjeros no es que no lo merecieran, pero ellos fueron invitados a los entrenamientos para saber si encajaban en el equipo, además que cuando fueron confirmados, no estaban físicamente en México, algo que complicó las cosas.

Entonces, Ramírez y Cruz fueron presentados de forma individual, así que al menos de haya una sorpresa, ese pelotero ya tiene una camisola de los Diablos con su apellido de siete letras en la espalda. Un jugador como Mendoza lo vale.

Es evidente que con este curioso formato de dos torneos, con dos playoffs y todo lo que ya sabemos, solo se tienen 57 juegos para buscar calificar en la mejor posición, así que la paciencia es mucho menos que en temporadas anteriores. Así que no es sorpresivo que los cambios vayan a seguir. Y sí hacen falta.

Mientras esperamos la nueva cara en el roster, creo que la semana también dictará el cambio que se debe dar en otras áreas. Con lo que le sucedió el domingo en Monterrey, donde le hicieron dos carreras (luego de tres hits y dos bases) en la novena entrada con las que les empataron el juego, Miguel Mejía ya no seguirá. El derecho tuvo altibajos en la semana que jugaron en casa pero en cuatro apariciones esta semana sus números fueron: cuatro carreras en 4.2 entradas, subiendo su PCL a 6.39. Esas cifras son altas para un brazo que es el preparador o el cerrador, como lo era ayer.

