Cuánto cambian las cosas en un año

Dicen que el mexicano no tiene memoria... pero habemos algunos que sí nos acordamos del pasado y lo que nos trajo al día de hoy...

Hace un año: los Diablos Rojos presentaron a su equipo y la misión que tenía el mánager Miguel Ojeda y su directiva (con Roberto Mansur) era que con puro pelotero mexicano iban a hacer frente a la “invasión” de mexicoamericanos y extranjeros en otros equipos. La calidad del roster era buena y la capacidad del staff de coacheo era probada y los resultados no fueron malos: marca de 57-52. El problema es que en la zona que jugaron hubo mucha competencia y eso los dejó fuera de playoffs.

Hoy: el club tiene siete extranjeros, regresan algunos mexicanos y están en una nueva zona. Hoy ni Ojeda, ni Mansur están.

Hace un año: los Diablos despedirían el Fray Nano para mudarse a su nuevo estadio. Un sentimiento agridulce de despedida es el que se tenía pero a la vez había emoción por pensar en la nueva casa.

Hoy: el nuevo inmueble sigue en construcción al estar pasando por una parte muy complicada con la colocación de los módulos del techo, uno de los puntos que ha atrasado la obra. Así que de nueva cuenta, con emoción por seguir en el Fray, los Diablos abren su cuarta temporada en este acogedor y beisbolero lugar.

Hace un año: no se sabía si habría o no Liga de Verano con los problemas y divisiones que hubo entre los dueños, eso hizo que el circuito tuviera la atención mediática que años atrás solo unos cuantos le dábamos (recuerdan el programa Vive el Rey que tuvimos en Milenio desde 2013) y ante la incertidumbre se fumó la pipa de la paz y sí hubo temporada. La historia iba a escribir un capítulo más con los Rojos del Águila de Veracruz y con dos nuevos equipos: Durango y León.

Hoy: la Liga veraniega no tiene amenazas de división, ha hecho un ruido mediático nunca antes visto (o al menos que a mi me hubiera tocado), dejaron el cómodo sillón en el que vivieron intencionalmente entre las sombras por los intereses y órdenes de algunos directivos (que ya no están) y trabajan con lo que se vive en el mundo actual. El Águila ya no existe, Durango tiene nuevo dueño y León apunta a ser protagonista.

Hoy arranca la Liga de Verano, ¿de qué hablaremos dentro de un año?

