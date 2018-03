Y llegó el beisbol...

Los tres primeros juegos de la temporada 2018 ya están en el libro de las memorias, ¿qué fue lo más destacado? ¿qué es lo que más te gustó? ¿Lo bueno? ¿Lo malo?

Lo más importante es que esta campaña comenzó sin la amenaza de que sería un año de división entre los de pantalón largo, como sucedió en 2017, pero sí trae consigo temas polémicos y que siguen generando preguntas... ¿Te gusta que sean dos torneos, calendario, temporadas o como quieran llamarles? Ese tema lo platiqué al menos tres veces el fin de semana con diferentes personas. Más allá de seguir con esa polémica de si es bueno o no, de si se está metiendo con la esencia del beisbol, de si los peloteros están en segundo plano o no, de qué van a hacer los equipos y jugadores que no lleguen a playoffs ese mes de espera, hay más temas para platicar.

No conozco en vivo los cambios a los que se sometió, pero por lo que he visto en fotos y en las transmisiones, el Estadio de los Sultanes de Monterrey enamora. Era una realidad que el tiempo ya había dejado su huella en el inmueble, pero la inversión que hizo la directiva le cambió la cara por completo. Impresionante su nueva pantalla, su iluminación, los bullpen y los clubhouses. Es algo que ya se necesitaba y le pone mucha presión a aquellos equipos que simplemente mantienen a sus estadios (mientras otros como Yucatán, Puebla, Unión Laguna, Tijuana sigue disfrutando de los grandes cambios que les hicieron en años pasados).

Me tocó ver una base por bolas intencional sin lanzar (fue el domingo en Monterrey) en extrainnings y aunque sí le quita sabor, creo que no está mal ahorrarse esos segundos y ver acción.

El beisbol regresó a Nuevo Laredo y eso es buena noticia, aunque parece que las tribunas no reflejaron esa pasión por ver beisbol o como leí en algunos mensajes de Twitter, ¿será que la reventa hizo de las suyas?

Igual hay temas como la “remodelación” de la casa de los Olmecas o la falta de una pantalla y el ojo de bateador en León, que no evitan que haya beisbol, pero que choca con lo que se vio, por ejemplo, en Monterrey.

Me intriga saber qué sucedió en TDN, que momentos antes del juego dominical canceló la transmisión del Oaxaca-León, así como lo que pasa con la página de la Liga de Verano y con su aplicación, que no jalan como debe de ser.

Twitter@mikeboada